Смольный сможет вводить свои условия предоставления субсидий муниципалитетам

Кроме того, Смольный сможет без участия ЗакСа вносить корректировки в распределение субсидий муниципалитетам, если в течение финансового года в действие вводятся законопроекты, которые влекут изменения объемов расходных обязательств муниципалитетов.

«Это, в конечном счете, позволит повысить и прозрачность требований при выделении субсидий, и эффективность их расходования», — пояснил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, назвав инициативу оправданным и целесообразным решением.

Депутат от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова заметила, что федеральный закон не требует, чтобы парламент предоставлял Смольному такие полномочия, несмотря на то, что правительство ссылается на федеральные нормы.

Парламентарий напомнила: закон о бюджетном процессе в Санкт-Петербурге диктует, что цели и условия предоставления субсидий местным бюджетам относятся к полномочиям Заксобрания. Штанникова предложила: если правительство хочет вводить некие дополнительные условия, пусть чиновники их сформулируют, обоснуют и внесут на рассмотрение ЗакСа соответствующий законопроект. Она также обратила внимание, что так Смольный сможет фактически ставить любые условия муниципалам. В качестве формально законного требования Штанникова, подчеркнув, что утрирует, привела пример, что деньги будут получать только те муниципалитеты, где главы — мужчины.