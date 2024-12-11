Пожилой петербуржец с перцовым газом требовал уступить место на дороге в Колпино. Он в изоляторе

Автомобилисты с 42-летней разницей в возрасте решали, кто кому должен уступить дорогу в Колпинском районе Петербурга. Места добился старший, но — в изоляторе временного содержания. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 декабря.

Разъехаться с миром водителям не удалось у дома 10 на Оборонной улице в Колпино накануне во втором часу дня. Как позже рассказал полицейским 23-летний житель посёлка Тельмана, он был за рулём ВАЗа и повздорил с человеком из SsangYong из-за преимущества на дороге. Оппонент поставил точку в споре, через окно распылив в его сторону перцовый баллончик.