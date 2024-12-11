Пожилой петербуржец с перцовым газом требовал уступить место на дороге в Колпино. Он в изоляторе

Автомобилисты с 42-летней разницей в возрасте решали, кто кому должен уступить дорогу в Колпинском районе Петербурга. Места добился старший, но — в изоляторе временного содержания. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 декабря.
Разъехаться с миром водителям не удалось у дома 10 на Оборонной улице в Колпино накануне во втором часу дня. Как позже рассказал полицейским 23-летний житель посёлка Тельмана, он был за рулём ВАЗа и повздорил с человеком из SsangYong из-за преимущества на дороге. Оппонент поставил точку в споре, через окно распылив в его сторону перцовый баллончик.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водителя южнокорейского автомобиля тем же вечером задержали у дома на улице Ижорского Батальона. 65-летний колпинец стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Утро среды началось для него в изоляторе временного содержания.
Разбираться в конфликте за место полицейским накануне пришлось и на улице Савушкина. Там без очереди пытался попасть на автомойку 20-летний водитель ВАЗа. В ход пошли палка, строительный пистолет и угрозы. Молодой мужчина получил протокол о мелком хулиганстве.
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