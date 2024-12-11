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Происшествия Пожилой петербуржец с перцовым газом требовал уступить место на дороге в Колпино. Он в изоляторе

Пожилой петербуржец с перцовым газом требовал уступить место на дороге в Колпино. Он в изоляторе

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6 комментариев

Автомобилисты с 42-летней разницей в возрасте решали, кто кому должен уступить дорогу в Колпинском районе Петербурга. Места добился старший, но — в изоляторе временного содержания. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 декабря.

Разъехаться с миром водителям не удалось у дома 10 на Оборонной улице в Колпино накануне во втором часу дня. Как позже рассказал полицейским 23-летний житель посёлка Тельмана, он был за рулём ВАЗа и повздорил с человеком из SsangYong из-за преимущества на дороге. Оппонент поставил точку в споре, через окно распылив в его сторону перцовый баллончик.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что водителя южнокорейского автомобиля тем же вечером задержали у дома на улице Ижорского Батальона. 65-летний колпинец стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Утро среды началось для него в изоляторе временного содержания.

Разбираться в конфликте за место полицейским накануне пришлось и на улице Савушкина. Там без очереди пытался попасть на автомойку 20-летний водитель ВАЗа. В ход пошли палка, строительный пистолет и угрозы. Молодой мужчина получил протокол о мелком хулиганстве.

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Комментарии
6
282408812
30 минут
что-то я не понимаю: перцовый газ всегда называется как законная и чуть ли не единственная альтернатива всем твердым средствам защиты, которые точно потянут за собой уголовку. а тут и за газ посадили! как жить?! ...у нас ведь не каждый мма-шник. и в данном случае молодой кабан лез пятачком в окно к пенсу явно не чтобы поздороваться.
Wiring
45 минут
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт..(с)
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