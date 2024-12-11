Молодой водитель с палкой и пистолетом пробивался к автомойке на Савушкина. Он хотел помыть ВАЗ без очереди

Попытка помыть автомобиль привела в полицию молодого водителя в Приморском районе Петербурга. Он лез без очереди, обещая расправу, но потеснённые готовы простить.
Полицию на улицу Савушкина, 113/3, вызвали накануне около часа дня сообщением о стрельбе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря. Звонивший рассказал, что человек на «Жигулях» без очереди прорвался на автомойку. Навести чистоту ему всё же не дали, но успели наслушаться угроз. Водитель якобы сначала пугал битой, а потом выстрелом.
Приехавшие на место полицейские задержали 20-летнего возмутителя спокойствия. Выяснилось, что права первым мыть ВАЗ он добивался с палкой и строительным пистолетом. В отделе молодой человек получил протокол о мелком хулиганстве, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Его оппонент зла не держит. Как уточнили «Фонтанке», в полицию поступило встречное заявление: претензий к водителю ВАЗа нет, конфликт исчерпан.
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