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Происшествия Молодой водитель с палкой и пистолетом пробивался к автомойке на Савушкина. Он хотел помыть ВАЗ без очереди

Молодой водитель с палкой и пистолетом пробивался к автомойке на Савушкина. Он хотел помыть ВАЗ без очереди

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13 комментариев

Попытка помыть автомобиль привела в полицию молодого водителя в Приморском районе Петербурга. Он лез без очереди, обещая расправу, но потеснённые готовы простить.

Полицию на улицу Савушкина, 113/3, вызвали накануне около часа дня сообщением о стрельбе, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря. Звонивший рассказал, что человек на «Жигулях» без очереди прорвался на автомойку. Навести чистоту ему всё же не дали, но успели наслушаться угроз. Водитель якобы сначала пугал битой, а потом выстрелом.

Приехавшие на место полицейские задержали 20-летнего возмутителя спокойствия. Выяснилось, что права первым мыть ВАЗ он добивался с палкой и строительным пистолетом. В отделе молодой человек получил протокол о мелком хулиганстве, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Его оппонент зла не держит. Как уточнили «Фонтанке», в полицию поступило встречное заявление: претензий к водителю ВАЗа нет, конфликт исчерпан.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Уголовка должна возбуждаться по факту, а не по тому, кто там кого "простил".
sysh
1 час
претензий к водителю ВАЗа нет ВАЗ...., конечно,пожалели убогого.Сами наверно когда на этой гордости нашего автопрома,рассекали.
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