В Петербурге прописывают штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Для грузовиков выйдет дороже

В Петербурге закон об административных правонарушениях дополняют дифференцированными штрафами за неоплату проезда по платным дорогам. Законопроект 11 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

Как пояснил глава парламентской комиссии по транспорту депутат Алексей Цивилев, законопроект нужен прежде всего в связи с открытием Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Предполагается, что штраф для легковых автомобилей составит 3 тысячи рублей, штраф для грузовиков — 5 тысяч рублей для граждан. Для юрлиц — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой инициативе.