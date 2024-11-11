Бег с барьерами для Широтной магистрали. Как будут собирать штрафы на платных дорогах Петербурга

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Транспортная комиссия ЗакСа рассмотрела, казалось бы, гарантированный к принятию законопроект о 3-тысячных штрафах для тех, кто не платит за проезд по платным дорогам. Из нагромождения цифр и неожиданных открытий родилось: не годится, доработать.

О том, что комиссия рассмотрит этот законопроект, «Фонтанка» писала накануне. Драматургия такая: наглецов на федеральных трассах ловят по федеральному же Кодексу об административных правонарушениях; легковушкам штраф — 1,5 тысячи, грузовикам — пять. В регионах все отдали местным органам власти — с возможностью самим определять строгость наказания. Тогда же стало известно, что в Петербурге полутора тысячами не ограничатся.

Что за законопроект?

Проект дополняет городской КоАП новой статьей: «Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, выразившееся в неисполнении обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Градация штрафов не по классам машин, а по нарушителю: для физлиц — 3 тысячи, для юрлиц — 30 тысяч.

Регионы должны установить правила. Но в Петербурге к тому же есть свой очевидный дедлайн: запуск Широтной магистрали скоростного движения. Мега-проект со строительной сметой 240 млрд (не считая эксплуатации) в представлении многих читателей — дело неблизкого будущего. Но первый его этап грозятся запустить уже в этом году (это будет Витебская развязка ЗСД), следующий — до Софийской — в 2029 году, финальный (с мостом через Неву и с магистралью до Кольцевой) — в 2031-м.

И уже начиная с Витебской развязки это будет сплошной free-flow, то есть безбарьерная система оплаты проезда, никаких КПП и шлагбаумов. Только оборудование на трассе, позволяющее списывать оплату по транспондеру (если он есть) или выставлять счет по госномеру. В этом случае оплатить можно с помощью сервиса оператора платной дороги либо — это подчеркнули отдельно — через «Госуслуги». Для самых консервативных — приехать в офис АО «ЗСД» и выложить наличные. Снижать скорость перед считывающей техникой не придется.

Вот это и заставляет всех спешить, в том числе АО «ЗСД» и «Магистраль Северной столицы», которые являются сторонами концессионного соглашения, включающего Витебскую развязку. Депутаты на заседании комиссии по транспорту попытались уточнить у их представителей — насколько это насущная проблема прямо сейчас. В АО «ЗСД» ответили, что число неплательщиков не превышает 1 %, однако в абсолютных цифрах это довольно впечатляющая история: 267 тысяч поездок в год. Речь именно о тех, кто ломает шлагбаум или хитро пристраивается в хвост двигающемуся впереди автомобилю. «Фонтанка» рассказывала, что оператор ЗСД столкнулся с этой проблемой, но полномочия на штраф тогда были только у Ространснадзора. Сейчас, до принятия нового закона, «Магистрали Северной столицы», по сути, приходится судиться с неплательщиками.



Присутствующих несколько запутала прозвучавшая цифра в 2,4 тысячи нарушителей ежедневно. Парламентарий Александр Ходосок заявил, что пользуется ЗСД по несколько раз в день и сомневается, что она корректна. Замгендиректора АО «ЗСД» по информационным технологиям Дмитрий Смирнов пояснил «Фонтанке», что 2,4 тысячи в день — это расчетная величина: до нее может вырасти число неплательщиков после введения free-flow.

Если верить сказанному и взять за основу нынешнее число нарушителей, то их количество после старта ШМСД вырастет в 3 с лишним раза (примерно с 730 человек до 2,4 тысячи в день). Это довольно сильное заявление, ведь подавляющее число пользователей ЗСД сейчас имеют транспондеры и вряд ли начнут массово прятать их на участках с free-flow. Видимо, расчет основан на том, что ШМСД сгенерирует большое число новых пользователей.

Так что нужен правовой механизм, чтобы штрафовать автомобилистов, которые едут по платной дороге (в том числе частной, о чем говорится в проекте). По умолчанию органом, который будет администрировать нарушения, заявлен комитет по транспорту. Для этого, как рассказал комиссии замглавы комитета Алексей Гончаров, надо будет заключить соглашения и с оператором дороги, и с МВД — в части получения персональных данных автовладельцев.

У депутатов вызвала вопросы схема: сама трасса частная, оборудование для фиксации нарушений — частное, а штрафы будет собирать город. В комтрансе напомнили, что уже сейчас есть санкции, например за нарушение скоростного режима на ЗСД, водителей наказывают на общих основаниях по ст. 12.9 КоАП РФ. Интерес оператора дороги понятен — ему нужны не деньги, собранные в виде штрафов, а платежная дисциплина, которую эти штрафы могут обеспечить.

При этом федеральный закон предписывает давать пользователю 5 дней на оплату проезда, еще 20 у него будет на оспаривание или пусть на запоздалую, но все же оплату для отмены протокола. При этом скидки на штраф за его быструю оплату, как в Москве, пока в Петербурге не видно.



О каких деньгах для бюджета идет речь, сложно сказать, потому что нет общей статистики по юрлицам — пользователям платных дорог. Придется возвращаться к расчетным показателям, в основе которых информация от АО «ЗСД» по предполагаемому трафику на Витебской и Шкиперской развязке (где тоже нет пункта взимания оплаты). Ежедневно по участкам Западного скоростного диаметра проезжают 66,5 тысяч машин, из них без транспондеров — 6 тысяч (9 %). Количество неоплаченных проездов в пятидневный срок — примерно 40 % от этих людей без транспондеров (те самые 2,4 тысячи в день). Из них в течение 20 дней с момента вынесения постановления все же заплатят 1 440 (с отменой постановления). На выходе «злостных» неплательщиков остается 960 в день. Если считаем, что это все «физики» с 3 тысячами штрафа, получаем доход бюджета в 873 млн рублей в год.

После почти часа обсуждений глава комиссии Алексей Цивилев признался, что о безбарьерной системе на ШМСД узнал только на заседании. Это поменяло его отношение к законопроекту, который до тех пор особых вопросов не вызывал. «Я прошу изменить проект решения [комиссии] c „поддержать законопроект“ на „отправить на доработку“», — предложил он, и его коллеги согласились.



После заседания Цивилев пояснил: «Эта история открытых ворот — она очень опасна. Я думал, это будут [штрафовать] жуликов, которые бампер к бамперу, таких я бы сам штрафовал, встал бы с палкой и ловил. Но палку мне никто не даст и полномочий тоже. Но просто искать людей, которые не совсем вовремя изучают законодательство, чтобы они получали 60 тысяч в месяц за то, что они туда-сюда наездили, я не хочу. Нужно поберечь нервы нашим жителям».

Аргумент, что автомобилист должен понимать, за что он заплатил, а за что нет, Цивилева не убедил. «С точки зрения здравой логики я понимаю, но у нас человек никогда не ждет подвоха от государства, — подчеркнул он. — И когда я получаю от многодетных, которые не успели переоформить разрешение и получили за платную парковку штраф 100 тысяч, — после этого ваш аргумент не работает. У нас есть люди, которые считают, что государство должно думать за них. Вот депутаты и думают. Или пускай закроют шлагбаумы, или сделают, чтобы одна линия была гарантированно со шлагбаумом (чтобы человек видел, что транспондер сработал). Или какую-то облегченную процедуру обжалования, совсем „лайт“, и обязательно электронную».

Шлагбаумов на Витебской развязке ждать не приходится, как и на ШМСД, где это связано с земельными вопросами. Сейчас вопрос: успеют ли парламентарии все же принять какой-то порядок взыскания штрафов до того, как free-flow запустится на Широтной магистрали? Если нет — концессионеру придется подсчитывать выпадающие доходы. Между тем концессия подразумевает, что город обеспечивает частному партнеру минимальный гарантированный уровень дохода. Так что потери у них общие.