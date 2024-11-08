Стало известно, как будут финансировать Широтную магистраль. Посмотрите на схему и развязки

В ближайшие три года финансировать строительство Широтной магистрали скоростного движения будут Петербург и концессионер. Федеральный центр принесет свои 90 млрд позже.

По данным «Фонтанки», такая схема финансирования содержится в финансовой модели II–IV этапов ШМСД. Напомним, из общей стоимость строительства в 241 млрд рублей региональный бюджет готов в виде капитального гранта выделить 69 млрд, а федеральный — 90 млрд. Остальные 82 млрд — привлеченное финансирование концессионера.

При этом в первые три года именно город и концессионер будут вкладывать средства, а в 2028–2030 годах по 30 млрд ежегодно добавят федералы. Плановые сроки ввода различных этапов — 2029–2031 годы .

Для наглядности — ниже схема по этапам и развязкам, которые запланированы на трассе магистрали, а также участкам улиц, которые придется достраивать.

8 ноября вице-премьер Виталий Савельев назвал ШМСД приоритетом в дорожном строительстве Петербурга. Первый этап (Витебская развязка ЗСД) должен быть открыт уже в декабре, концессионное соглашение на II–IV этапы предполагается подписать в ноябре на Транспортной неделе в Москве. Предполагаемый концессионер — компания ШМСС, главным акционером которой является ВТБ Инфраструктурный холдинг.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). «В перспективе скоростная автомагистраль станет частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы», — пишет Смольный.

При этом надо учесть, что Широтная магистраль будет платной. Стоимость проезда рассчитали на 2029 год в размере от 23,5 до 112,8 рубля в зависимости от категории транспортного средства. Впоследствии она будет индексироваться каждый год.

Начать активную стройку II–IV этапов ШМСД предполагается в конце 2025 года, подготовка территории уже идет. Подробнее о том, сколько городу придется заплатить за строительство, и об условиях концессии — читайте на «Фонтанке».