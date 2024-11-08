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Город Стало известно, как будут финансировать Широтную магистраль. Посмотрите на схему и развязки

Стало известно, как будут финансировать Широтную магистраль. Посмотрите на схему и развязки

4 182
6 комментариев

В ближайшие три года финансировать строительство Широтной магистрали скоростного движения будут Петербург и концессионер. Федеральный центр принесет свои 90 млрд позже.

По данным «Фонтанки», такая схема финансирования содержится в финансовой модели II–IV этапов ШМСД. Напомним, из общей стоимость строительства в 241 млрд рублей региональный бюджет готов в виде капитального гранта выделить 69 млрд, а федеральный — 90 млрд. Остальные 82 млрд — привлеченное финансирование концессионера.

При этом в первые три года именно город и концессионер будут вкладывать средства, а в 2028–2030 годах по 30 млрд ежегодно добавят федералы. Плановые сроки ввода различных этапов — 2029–2031 годы.

Для наглядности — ниже схема по этапам и развязкам, которые запланированы на трассе магистрали, а также участкам улиц, которые придется достраивать.

8 ноября вице-премьер Виталий Савельев назвал ШМСД приоритетом в дорожном строительстве Петербурга. Первый этап (Витебская развязка ЗСД) должен быть открыт уже в декабре, концессионное соглашение на II–IV этапы предполагается подписать в ноябре на Транспортной неделе в Москве. Предполагаемый концессионер — компания ШМСС, главным акционером которой является ВТБ Инфраструктурный холдинг.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). «В перспективе скоростная автомагистраль станет частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск и другие регионы», — пишет Смольный.

При этом надо учесть, что Широтная магистраль будет платной. Стоимость проезда рассчитали на 2029 год в размере от 23,5 до 112,8 рубля в зависимости от категории транспортного средства. Впоследствии она будет индексироваться каждый год.

Начать активную стройку II–IV этапов ШМСД предполагается в конце 2025 года, подготовка территории уже идет. Подробнее о том, сколько городу придется заплатить за строительство, и об условиях концессии — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
6
Слава России!
1 час
концессионер 100% возьмёт все деньги из бюджета города под условные 1-2%, как это было со строительством ЗСД.
385336864257
1 час
с Колой хотя бы что нибудь сделайте вменяемое . До разметелево надо минимум три полосы в одну сторону , до Новой Ладоги надо две полосы . Иначе она так и будет проклятой с кучей смертей.
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