«Нужно идти впереди». Стало известно, когда начнут строить Широтную магистраль









Активное строительство новых этапов Широтной магистрали (ШМСД) в Петербурге планируется начать в конце следующего года. До тех пор городу предстоит обеспечить некоторый задел в подготовке территории.

Первый этап Широтной магистрали в виде Витебской развязки ЗСД уже достраивается. Этапы II–IV доведут ее до границы города. В частности, второй этап — от Витебского до Софийской улицы; третий — до улицы 2-й Луч; четвертый этап разбит на три очереди, включающие мост через Неву, и дойдет до Кольцевой.









О прогнозных сроках «Фонтанке» 28 октября рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Дмитрий Галкаев. Чиновник уточнил, что освобождением земельных участков будет заниматься комитет, а их подготовкой — АО ЗСД (как концедент в будущем соглашении на строительство ШМСД).

«Нужно идти впереди, — пояснил чиновник. — Полномасштабно приступить к строительно- монтажным работам планируется в конце 2025 года. Мы рассчитываем на отсутствие судебных задержек по выкупу земли».

По данным «Фонтанки», подписать концессионные соглашения на строительство II–IV этапов Широтной магистрали предполагается уже в ноябре в ходе так называемой Транспортной недели в Москве. Саму частную концессионную инициативу опубликовали 27 сентября, сделала это компания «Широтная магистраль Северной столицы», крупнейшим акционером которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Подход, при котором город готовит территорию, а концессионер ведет саму стройку, используется и на Витебской развязке, которая одновременно является первым этапом ШМСД. «Фонтанка» рассказывала, что за «подготовительный» контракт стоимостью в 6,5 млрд рублей в свое время разыгралось настоящее сражение, а выиграла его компания «Навигатор-СБС» — актив семьи недавно умершего Олега Виролайнена, некогда — вице-губернатора Петербурга.

Соответственно, и в бюджете это разные строки. Если смотреть на актуальный вариант адресной инвестиционной программы, всего подготовка территории под Витебскую развязку обойдется в 12,8 млрд рублей. Из них на начало 2024 года было освоено (или выделено авансом) уже 9 млрд; в текущем году к этому добавили 467 млн, а перечисление подрядчикам оставшихся 3,3 млрд вписано в год следующий, хотя открыть движение по объекту все еще рассчитывают до конца 2024-го.



Сама стройка, в свою очередь, финансируется из городского и федерального бюджетов и средств концессионера — «Магистрали Северной столицы» (МССС). Государство представляет городское АО ЗСД (концедент по допсоглашению с МССС на строительство развязки), которое получает бюджетные инвестиции на это.

«Фонтанка» рассказывала, что на Витебской развязке подготовка территории шла фактически параллельно со стройкой. В случае с более протяженными и дорогостоящими II–IV этапами ШМСД, очевидно, предполагается создать некий задел. Контракты на проектирование по подготовке начали заключать как минимум с 2022 года, отдельные подряды на саму подготовку АО ЗСД раздает с 2023-го. Самые крупные пока — на 303 млн с компанией ИТР (переустройство теплосетей) и 227 млн с ООО «Бином» (инженерка) под этап № 3 (от Витебского проспекта до Союзного).

Кроме того, уже исполнены несколько контрактов на составление проектной документации лесных участков учебно-опытного лесничества, которые образуют с целью передать для строительства магистрали. Лишь в одном титуле указано конкретное местоположение — Кудровское участковое лесничество, то есть речь идет об участке от улицы Коммуны до Кольцевой.

Наконец, в АИП 2024 года можно обнаружить почти миллиард рублей в качестве инвестиций АО ЗСД для подготовки под этап от Союзного до КАД и примерно столько же — для проектирования «объектов дорожной инфраструктуры» Широтной магистрали.



Если говорить про будущее, то вице-губернатор Алексей Корабельников уже обозначал планы: в 2025-м в целом на строительство II–IV этапов ШМСД город потратит 26 млрд рублей, примерно столько же — в 2026-м. Проект бюджета на 2025–2027 годы уже одобрили на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа, вскоре депутаты примут его в первом чтении.



Сказать по нему, как именно разбегутся городские деньги на различные нужды, связанные с Широтной магистралью, трудно — адресную инвестиционную программу не публикуют с разбивкой по объектам много лет. Однако, по данным «Фонтанки», в проекте АИП прописаны инвестиции АО ЗСД непосредственно на подготовку территории: 7,277 млрд и 7,638 млрд в 2025 и 2026 году соответственно. А в том варианте программы, который доступен на сайте комитета финансов, указано, что расходы на реализацию концессионного соглашения по ШМСД составят в следующие три года 19,2 млрд, 20,6 млрд и 24,6 млрд рублей. Все это бьется с ежегодной оценкой в 26 млрд рублей.



Как и в случае с Витебской развязкой, расходы на стройку поделят между собой городской бюджет, федеральный и концессионер (предположительно — ШМСС). В каких пропорциях — более или менее известно. Если сметная стоимость строительства оценивается в 245,9 млрд, то частный партнер берет на себя 86,7 млрд из нее, а государство — 159,2 млрд, из которых 90 млрд — федералы.









На этом, однако, не заканчиваются расходы ни государства, ни концессионера. После стройки наступает эксплуатационный период платной Широтной магистрали до 2073 года. За это время концессионер должен отбить свои расходы на строительство и, собственно, эксплуатацию трассы. Основной источник доходов — плата за проезд, которая будет индексироваться каждый год; сейчас сложно прогнозировать, но в финансовую модель упаковали стоимость проезда на 2029 год от 23,5 до 112,8 рубля в зависимости от категории транспортного средства. С учетом трафика, этого будет не хватать для того, чтобы покрывать расходы компании, так что доплачивать будет бюджет.

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