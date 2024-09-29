70 млрд рублей. Петербургу придется доплачивать за Широтную магистраль до 2047 года, зарабатывать начнем потом

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Петербург может доплатить более 70 млрд рублей из-за того, что Широтная магистраль не окупается только платой за проезд. Перечислять средства надо будет почти 20 лет.



По данным "Фонтанки", такой сценарий содержится в финансовой модели проекта, которую разработал предполагаемый концессионер "Широтная магистраль Северной столицы". Возмещение недополученных доходов — это механизм, который обеспечивает концессионеру минимальный гарантированный доход: с помощью него он компенсирует свои траты на строительство и эксплуатацию магистрали, если для этого не хватает выручки от автомобильного потока на платной трассе. Прогнозная сумма этой выручки — 1 трлн 456 млрд рублей за все почти 43 года по соглашению (до 2073-го). В финмодели (которая является лишь расчетным сценарием) указана общая сумма возмещения из городского бюджета в 71,7 млрд рублей (из них почти 12 млрд — НДС).



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Напомним, еще 159,2 млрд концеденту придется в виде капитального гранта выделить на само строительство ШМСД (из них 90 млрд — за счет федерального бюджета). Таким образом, общие расходы концедента составят почти 231 млрд рублей.



Среднегодовая сумма возмещения во время эксплуатации, согласно финмодели, — 1,674 млрд рублей. Но на самом деле она будет распределяться иначе, в зависимости от величины пассажиропотока. Один из сценариев предполагает, что в 2029 году из бюджета перечислят 2,3 млрд, затем показатель будет составлять от 3,5 млрд до 6 млрд рублей ежегодно и сильно сократится в 2044–2046 годах.



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Начиная с 2048-го, как предполагается, выручка концессионера от платы за проезд начнет превышать минимальный гарантированный доход, так что уже он будет перечислять излишки городу в виде концессионной платы, которая в сумме составит 474 млрд рублей.



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