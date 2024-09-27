Два крупных банка и 170 рублей за километр через 60 лет. Широтную магистраль выставили на концессию

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Главная дорожная стройка Петербурга доехала до концессии. Проект соглашения на строительство Широтной магистрали скоростного движения за 250 млрд рублей опубликовали в режиме «попробуй перебить» и с полувековой перспективой.





Частная концессионная инициатива на заключение концессионного соглашения с городом на стройку ШМСД вывешена 27 сентября . Автор — компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС). Вместе с ней опубликовали постановление Смольного о возможности подписания договора с инициатором. Теперь формально запущен 45-дневный срок, в течение которого любой желающий, у кого в кармане такой же проект, может прийти с конкурирующим предложением. Придет — будет конкурс, нет — подпишутся с единственным претендентом, который и подал инициативу (ЧКИ).



Что это за магистраль

Широтная магистраль скоростного движения — главный дорожный проект Петербурга ближайших лет. Это платная трасса, первый ее этап в виде Витебской развязки ЗСД уже достраивается. Последующие три доведут ее шестиполосной дорогой практически до границы города. Второй этап — от Витебского до Софийской улицы (порядка 2 км ), третий — до улицы 2-й Луч (примерно так же), этап 4.1 с мостом через Неву — до Союзного проспекта (около 4 км ), этап 4.2.1 — до Российского проспекта (почти 3 км ) и наконец этап 4.2.2 — до КАД (3,6 км ).



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Как понятно из маршрута — это цепь искусственных сооружений, пересечь придется полтора десятка автодорог. В перечне развязок — Витебский, ул. Салова, Глухоозерское шоссе, КАД.



Мост через Неву — отдельная история, «Фонтанка» подробно рассказывала о нем. Это низководная и разводная переправа в створе Фаянсовой — Зольной улиц с возможностью сводки в считаные минуты. Появится она в 40 метрах выше по течению от Финляндского железнодорожного моста.



«Плановая дата завершения объекта — не позднее 6,5 года с даты начала строительства», — говорится в документе. Свои сроки с оговорками о том, что сперва обе стороны должны выполнить ряд условий, есть и для каждого из этапов.



Сколько стоит

С концессией ответить на этот вопрос непросто. Самое понятное — стройка. «Фонтанка» рассказывала, что проект специально корректировали, лишь бы уйти от «космических ценников концессионеров». В итоге в госпрограмму решили вносить стоимость II–IV этапов в размере 241 млрд рублей.



Судя по документам ЧКИ, сметная стоимость строительства — 245,9 млрд, из них 159,2 млрд — это капитальный грант со стороны концедента («Фонтанка» писала, что 90 млрд готов выделить федеральный центр), 86,7 млрд — собственные средства концессионера. Финансирование расписано до 2030 года включительно. В 2024-м — всего четверть миллиарда, зато потом — от 30 до 48 млрд в год.



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Это много, но могло быть и больше. Однако концессионное соглашение действует 49 лет, так что уже после строительства частный партнер будет эксплуатировать Широтную магистраль с 2029 до 2073 года . За всё это время, то есть на стадии эксплуатации, совокупная стоимость проекта составляет труднопредставимые 895,5 млрд .



Что это за сумма? Это расходы, которые концессионер точно должен покрыть: 329,7 млрд — то, что он потратил и что ему надо будет возвращать по кредитам на строительство, а 565,9 млрд — то, что он будет тратить на эксплуатацию магистрали. В среднем от 10 до 30 млрд в год.



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Всё, что компания не доберет до этой суммы через плату за проезд, должен будет доложить город. Система минимального гарантированного дохода известна в Петербурге, так строили ЗСД и трамвайную линию «Чижик». Ее много критиковали (в том числе в Смольном и в заксе) за то, что она ставит городской бюджет в зависимость от неверно проведенных предварительных расчетов по пассажиропотоку или от форс-мажоров, которые этот пассажиропоток могут обрушить.



А за проезд сколько передавать?

В проекте соглашения указаны максимальные тарифы на проезд для автомобилей четырех категорий:



транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет не более 1,3 м и количество осей равно двум, — 20 руб/км ;

транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет более 1,3 м и количество осей равно двум, — 36 руб/км ;

транспортные средства, у которых количество осей равно трем, — 56 руб/км ;

транспортные средства, у которых количество осей равно четырем и более, — 92 руб/км .

При этом концессионер может устанавливать дифференцированные тарифы в зависимости от дней недели, частоты поездок пользователя, средств оплаты, периода суток, загруженности трассы.



Важно: указанные выше цены — это расчет на 1 января 2024 года. Дальше — индексация по инфляции каждый год. В документах есть финансовая модель ШМСС, где указаны прогнозные тарифы. Например, в 2029 году — от 23,5 до 112,8 рубля за километр в зависимости от категории; в 2039-м — от 35,8 до 164,7 рубля; в 2049 году — от 51,7 рубля до 237,9 рубля ; в 2059-м — от 74,7 до 343,8 рубля ; в 2082-м (!) — от 174,3 рубля до 801,8 рубля .



На трассе будет работать безбарьерная система free-flow, при которой плата списываться автоматически — сразу или через 5 дней в зависимости от наличия транспондера.



Кто будет строить