Два крупных банка и 170 рублей за километр через 60 лет. Широтную магистраль выставили на концессию

Главная дорожная стройка Петербурга доехала до концессии. Проект соглашения на строительство Широтной магистрали скоростного движения за
Частная концессионная инициатива на заключение концессионного соглашения с городом на стройку ШМСД вывешена
Что это за магистраль
Широтная магистраль скоростного движения — главный дорожный проект Петербурга ближайших лет. Это платная трасса, первый ее этап в виде Витебской развязки ЗСД уже достраивается. Последующие три доведут ее шестиполосной дорогой практически до границы города. Второй этап — от Витебского до Софийской улицы (порядка
Как понятно из маршрута — это цепь искусственных сооружений, пересечь придется полтора десятка автодорог. В перечне развязок — Витебский, ул. Салова, Глухоозерское шоссе, КАД.
Мост через Неву — отдельная история, «Фонтанка» подробно рассказывала о нем. Это низководная и разводная переправа в створе Фаянсовой — Зольной улиц с возможностью сводки в считаные минуты. Появится она
«Плановая дата завершения объекта — не позднее 6,5 года с даты начала строительства», — говорится в документе. Свои сроки с оговорками о том, что сперва обе стороны должны выполнить ряд условий, есть и для каждого из этапов.
Сколько стоит
С концессией ответить на этот вопрос непросто. Самое понятное — стройка. «Фонтанка» рассказывала, что проект специально корректировали, лишь бы уйти от «космических ценников концессионеров». В итоге в госпрограмму решили вносить стоимость II–IV этапов в размере 241 млрд рублей.
Судя по документам ЧКИ, сметная стоимость строительства — 245,9 млрд, из них
Это много, но могло быть и больше. Однако концессионное соглашение действует 49 лет, так что уже после строительства частный партнер будет эксплуатировать Широтную магистраль
Что это за сумма? Это расходы, которые концессионер точно должен покрыть: 329,7 млрд — то, что он потратил и что ему надо будет возвращать по кредитам на строительство, а
Всё, что компания не доберет до этой суммы через плату за проезд, должен будет доложить город. Система минимального гарантированного дохода известна в Петербурге, так строили ЗСД и трамвайную линию «Чижик». Ее много критиковали (в том числе в Смольном и в заксе) за то, что она ставит городской бюджет в зависимость от неверно проведенных предварительных расчетов по пассажиропотоку или от форс-мажоров, которые этот пассажиропоток могут обрушить.
А за проезд сколько передавать?
В проекте соглашения указаны максимальные тарифы на проезд для автомобилей четырех категорий:
- транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет не более
1,3 ми количество осей равно двум, — 20 руб/км;
- транспортные средства, у которых высота над передней осью составляет более
1,3 ми количество осей равно двум, — 36 руб/км;
- транспортные средства, у которых количество осей равно трем, —
56 руб/км;
- транспортные средства, у которых количество осей равно четырем и более, —
92 руб/км.
При этом концессионер может устанавливать дифференцированные тарифы в зависимости от дней недели, частоты поездок пользователя, средств оплаты, периода суток, загруженности трассы.
Важно: указанные выше цены — это расчет на 1 января 2024 года. Дальше — индексация по инфляции каждый год. В документах есть финансовая модель ШМСС, где указаны прогнозные тарифы. Например, в 2029 году —
На трассе будет работать безбарьерная система free-flow, при которой плата списываться автоматически — сразу или через
Кто будет строить
«Фонтанка» давно рассказывала о том, что концессионером станет «Широтная магистраль Северной столицы». Раньше она называлась «Камчатская концессионная компания» и «Медицинская инфраструктура Северной столицы». Сейчас список учредителей скрыт, но «Камчатскую концессионную компанию» учреждали «ВТБ инфраструктурный холдинг» и ООО «Актив». Похожие учредители были у компании «ПУСК-ЛИМАК-Север», которая строит первый этап ШМСД (Витебскую развязку ЗСД), да и у «Всеволожской концессионной компании», которая подписала с Ленобластью концессию на строительство областных участков Широтной магистрали. Гендиректор ШМСС — Антон Новиков, председатель совета директоров «ПУСК-ЛИМАК-Севера».
Однако кроме «Актива» и структур ВТБ в учредителях с долей 40% значится и компания с совсем прозрачным названием: «Широтная магистраль», а сокращенно — ООО «ШМСД». Ей около
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»