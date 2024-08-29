«Крылья поворачиваются навстречу друг другу». Мост Широтной магистрали через Неву проверили на «вредоносность»

Фото: АО «ЗСД» Поделиться Поделиться





Мост Широтной магистрали скоростного движения через Неву не минует памятников архитектуры. Оберегать придется как минимум несколько церквей и историческую переправу.



Акт историко-культурной экспертизы опубликовали на сайте КГИОП накануне. Речь идет о том, насколько эффективно выглядит проект по сохранности объектов культурного наследия во время стройки моста Широтной магистрали в створе Фаянсовой — Зольной.



Первый этап платной ШМСД — это Витебская развязка ЗСД, которую рассчитывают ввести до конца года. Этапы II–IV доведут Широтную магистраль от Витебского проспекта до КАД, в их составе будет низководный разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. V и VI этапы пойдут по Ленобласти, концессионер для них уже найден, для городской части — еще нет.



Кого придется обойти

Первые два объекта, о которых говорят эксперты, — это часовня церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости (проспект Обуховской Обороны, 24) и руины от самой этой церкви по соседству.



Про часовню, даром что построена она в начале 20-го века, в акте пишут чуть ли не в сказовой манере. «На левом берегу Невы, в 2½ верстах от Николаевского вокзала и в 1½ верстах от Александро-Невской лавры, по Шлиссельбургскому тракту, в селении Императорского Стеклянного завода с прошлого столетия в Петербурге существовала скромная часовня со Скорбященской иконой, найденной на берегу Невы, — говорится в документе. — В 1870 году обветшавшая часовня была заменена новой, тоже деревянной. Во время грозы, когда молния зажгла часовню, от ее удара из кружки, стоявшей рядом, на икону упали полукопейки — «грошики». Они прочно прилипли к иконе, которая одновременно чудесным образом обновилась. Этот день вошел в церковный календарь и отмечался в позднейшем храме крестным ходом и акафистом. Сама икона Божией Матери «Всех скорбящих радости» стала называться "с грошиками"».



К месту начали сходиться богомольцы, а в 1891 году прихожане собрали 41 тысячу рублей и вскоре получили разрешение на строительство отдельного храма. В 1906–1909 годах возвели собственно каменную часовню. Впрочем, уже в 1938 году ее передали Володарскому районному штабу МПВО, а чудотворный образ — в Троицкий храм «Кулич и Пасха», он и сейчас там. Епархии вернули здание в 1991 году, к 2008 году отремонтировали.

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Сама церковь была построена, как и часовня, по проекту Александра Гогена и Александра Иванова, еще в 1894–1898 годах, но судьба ее печальнее: ее снесли в 1933-м. В 1996 году началось восстановление, причем ради аутентичности использовали не только те же материалы, что в оригинале, но и связующий штукатурный раствор и кирпич ручной формовки. К концу 2020 года строительство завершили, но в качестве объекта культурного наследия под охрану взяты именно руины, то есть исторический фундамент.



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Напротив, по адресу: проспект Обуховской Обороны, 33, находится «Дом причта церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости». Несмотря на то что в 1960 году в ходе капремонта его сильно изменили, здание 1904 года под охраной как памятник. Нынешнее его состояние называют ограниченно-работоспособным.



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Следующий объект, о котором тревожатся эксперты, — это собственно Октябрьская набережная на участке от устья р. Утки до Финляндского железнодорожного моста. Развитие правого берега Невы они отсчитывают от XV века, когда здешние поселения «включаются в международную торговлю» (Новгорода и Ганзы). Затем — шведский период с кирпичными заводами после Столбовского мира, а после — Петербург и строительство монастыря (в будущем — Александро-Невской лавры), которому выделили и земли вдоль Невы опять же «под кирпичные и гонтовые заводы», дровяные склады и огороды. В конце XVIII века глиняным флагманом стал левый берег Невы, а здесь остались поля под сенокос. В XIX веке — промышленные территории и пристани, а в первой половине XX строятся Финляндский железнодорожный мост и Володарский. Саму набережную начали строить в 1930-м, Октябрьской она стала в 1973-м.



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Сам Финляндский мост 1910–1913 годов с самого начала был одним из героев при обсуждении ШМСД. Его история — это борьба со временем и событиями трудного столетия. Пострадал он от бомбежек в 1942 году и, несмотря на ремонты, усиление и реконструкцию полотна в 1980 году, перестал справляться с нагрузкой из-за износа. Взялись за него, правда, только в 1983-м — когда в переправу врезался рефрижератор «Комсомолец Татарии» с 500 тоннами ряпушки на борту. Именно после этого его закрыли на реконструкцию, а рядом построили аналогичный по конструкции дублер, так что сейчас под названием «Финляндский мост» скрываются, по сути, две переправы. Сама реконструкция старого моста затянулась из-за того, что в перестройку «в стране начались коренные социально-экономические процессы и резкое снижение грузооборота в ленинградском-петербургском транспортном узле», закончили ее уже в нулевых.



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И мост, и набережная, как считается, находятся в работоспособном состоянии. Последний адрес в списке экспертов — станционный павильон для смотрителей моста по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 20. Одноэтажное модерновое здание построено в 1900-х и пока находится во временном статусе «выявленный объект культурного наследия».

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В итоге, как считают эксперты, в зону влияния от строительства моста не попадают часовня церкви и ее старый фундамент. Что касается остальных, то «максимальные расчетные дополнительные деформации сооружений окружающей застройки, являющихся объектами культурного наследия, не нарушают целостность конструкций и плановое положение». А дом причта и станционный павильон осядут менее чем на миллиметр. Однако все меры предосторожности и мониторинг подрядчику предписаны.

Каким будет мост

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что от идеи тоннеля под Невой отказались, и ШМСД в створе Фаянсовой — Зольной будет пересекать реку низководным и разводным мостом. Это нестандартное решение для платных магистралей, однако разводку предполагают производить за несколько минут. С переправы не будет съездов на набережные ни на одном из берегов.

Сам по себе мост Широтной магистрали пройдет в 40 метрах выше по течению от Финляндского моста. «Фонтанка» уже рассказывала, что его наличие повлияло на дизайн Большого Смоленского моста, который находится еще южнее и который делают максимально «проницаемым» — чтобы не заслонял вид на памятник.





Примерно то же самое — с переправой ШМСД. «Исходя из условия сохранения обзорных видов на существующее инженерное сооружение — являющееся объектом культурного наследия «Финляндский железнодорожный мост с эстакадами», конструкция стационарных пролетных строений нового моста через Неву предусмотрена балочной, неразрезной, позволяющей минимизировать их строительную высоту, — говорится в акте. — Конструкции моста с точки зрения архитектурного решения выполнены в простых лаконичных формах. Пролеты моста состоят из трех основных объемов: опоры в уровне воды, несущие балочные конструкции и плита проезжей части. Опоры разводных пролетов в контрасте с пролетными строениями имеют необычный силуэт с пультовыми в уровне проезжей части. В пультовых устроено панорамное остекление для визуального наблюдения за прохождением судов».

Фото: АО «ЗСД» Поделиться Поделиться





«Отделка опор моста выше уровня высокого льда реализована при помощи фактурной опалубки линеарного рисунка. В зоне ледохода утолщенный защитный слой бетона. Опоры окрашены в светло-серый цвет», — описывают эксперты проектные решения. Если говорить про Октябрьскую набережную, то правобережная береговая опора моста запроектирована на участке, который как раз не является объектом культурного наследия: «Сооружение опоры включает реконструкцию участка набережной шириной 35 м с восстановлением облицовки в виде бутового мощения».





Разводка описана, что называется, на воображение: «Разводное пролетное строение принимается однокрылым, с независимыми крыльями под каждое из направлений движения, ориентированными крылом по направлению движения. При разводке крылья мостов поворачиваются навстречу друг другу, визуально образуя арку для прохода судов».



«Фонтанка» рассказывала, что аналогичные экспертизы по сохранению памятников — и Октябрьской набережной в частности — проходил и проект Большого Смоленского моста. Кроме того, в рамках его строительства предполагается ее частичное восстановление (правда, подрядчика не нашли). Что касается Широтной магистрали, то отдельный сюжет при ее переходе через Неву — это будущее Стеклянного городка, то есть культурного слоя на левом берегу в саду 30-летия Октября. Там тоже проведут спасательные археологические работы, но предложение изменить трассировку магистрали специально, чтобы обогнуть это место, не нашло понимания. Подробнее о том, что здесь находят местные жители, читайте в материале «Фонтанки».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»