ВТБ и Банк «Россия» построят по концессии участки ШМСД по Ленинградской области

Правительство Ленобласти, Банк «Россия» и ВТБ подписали концессию на строительство V и VI этапов Широтной магистрали cкоростного движения. От этого должны выиграть Всеволожский и Кировский районы региона.
Как сообщает ВТБ 7 декабря, подписание состоялось в ходе 14-го Инвестиционного Форума «Россия зовет!». Речь идет о 16-километровом участке магистрали, соглашение заключено на 49 лет, из них на проектирование и строительство отпущено около 8 лет. «Планируемый общий объем инвестиций − порядка 110 млрд руб., из них примерно 50 млрд руб. составят внебюджетные инвестиции. Финальная сумма требуемых инвестиций будет утверждена по завершению этапа проектирования», — говорится в сообщении. Для Ленобласти это возможность улучшить транспортное сообщение с кварталами массовой застройки во Всеволожском и Кировском районах.
Формально заявку на заключение концессионного соглашения подавала «Всеволожская концессионная компания», принадлежащая ООО «Актив» и структурам ВТБ. После опубликования заявки других конкурентов предсказуемо не появилось, так что именно ВКК должна стать концессионером.
«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что именно областной участок ШМСД выставили на торги раньше городских этапов II-IV. Трасса будет платной, в проекте максимальная стоимость проезда для машин с двумя осями составляет 16,5 руб. за 1 км, с тремя — 25 руб., с четырьмя и более — 33 руб. Подробнее о том, что из чего складывается цена строительства и сколько составят расходы государства в течение 49 лет — читайте здесь.
Концессию на II-IV этапы включающие мост через Неву, Смольный намерен объявить и подписать в 2024 году, их стоимость оценивается примерно в 300 млрд. В следующем году сдадут и первый этап — Витебскую развязку ЗСД.