ВТБ и Банк «Россия» построят по концессии участки ШМСД по Ленинградской области

Правительство Ленобласти, Банк «Россия» и ВТБ подписали концессию на строительство V и VI этапов Широтной магистрали cкоростного движения. От этого должны выиграть Всеволожский и Кировский районы региона.



Как сообщает ВТБ 7 декабря, подписание состоялось в ходе 14-го Инвестиционного Форума «Россия зовет!». Речь идет о 16-километровом участке магистрали, соглашение заключено на 49 лет, из них на проектирование и строительство отпущено около 8 лет. «Планируемый общий объем инвестиций − порядка 110 млрд руб., из них примерно 50 млрд руб. составят внебюджетные инвестиции. Финальная сумма требуемых инвестиций будет утверждена по завершению этапа проектирования», — говорится в сообщении. Для Ленобласти это возможность улучшить транспортное сообщение с кварталами массовой застройки во Всеволожском и Кировском районах.