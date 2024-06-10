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    Для Большого Смоленского моста восстановят часть Октябрьской набережной и застеклят окрестные дома

    2003
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    Петербургская дирекция транспортного строительства ищет подрядчика для восстановления Октябрьской набережной. Это нужно для строительства Большого Смоленского моста.

    Конкурсная документация опубликована в пятницу, 7 июня, речь идет о «ремонтно-реставрационных работах и восстановлении участка Октябрьской набережной», а также о «замене окон на шумозащитные для нужд Санкт-Петербурга». Стартовая цена составляет 249 млн рублей, сроки — не позднее 6 сентября 2029 года.

    В ТЗ указано, что сначала надо будет разобрать элементы архитектурно-художественного декора набережной «с целью исключения постоянной нагрузки на грунты основания», извлечь шпунтовое ограждение, усилить конструкции дополнительными железобетонными сваями, возвести опору № 8 (в рамках контракта по строительству моста), устроить ростверк по сваям набережной, восстановить элементы архитектурно художественно декора. Шумозащитное остекление относится к зданиям, которые отнесены к объектам культурного наследия.

    Компания «Дороги и мосты» подписала контракт на строительство Большого Смоленского моста за 40 млрд рублей 26 марта, закончить предполагают в 2029 году. Каким будет мост и почему — можно посмотреть здесь.

    АО «Дороги и мосты» получило также контракт на подготовку территории под Дальневосточную развязку на правом берегу Невы; этот объект структурно связан с мостом.

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