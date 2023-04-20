Десяток опор, трамвай и велодорожки. Как будут строить Большой Смоленский мост через Неву

Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Поделиться Поделиться





Трамвайное движение через Большой Смоленский мост планируется запустить в 2028 году, автомобильное — на три года раньше. Смольный раскрыл детали строительства новой переправы через Неву.

Комитет по охране памятников опубликовал акт по итогам государственной историко-культурной экспертизы, которая обосновывает меры по сохранению объектов культурного наследия, соседствующих с зоной строительства Большого Смоленского моста. Памятников несколько, в том числе Октябрьская набережная.



Строительство новой переправы через Неву пройдет в два этапа. На первом возведут непосредственно мост, запустят автомобильное движение и проложат трамвайные пути, на втором — построят развязку на Дальневосточном проспекте и запустят трамвайное движение на всем объекте. Планируется, что первый этап завершится в 2025 году, второй — в 2028 году.



Мост будет шестиполосным, еще по 3 метра заложено на тротуары и 2–2,5 метра — на велодорожки. Протяженность первого этапа составит 1,587 км .



Как будет проходить первый этап строительства Первым делом подготовят территорию. Это пресловутые «решения по сносу зданий», выкуп, изъятие участков и объектов недвижимости, переустройство инженерии и снос зеленых насаждений. Под снос приговорены 8 исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны ( № 44 , 48, 54, 56, 60, 68, 69, лит. В и 71). В конце марта губернатор подписал закон, дающий строителям такое право.

Затем — строительство разводного моста через Неву, эстакад — подходных и основного хода. Переправа будет стоять на десяти опорах; мост, как известно, запроектирован разводной — с двукрылой системой. Следующее по плану — стройка развязки на пересечении проспекта Обуховской Обороны и проектируемой магистрали с устройством трех съездов. Затем возведение развязки на противоположном берегу — на месте примыкания к Октябрьской набережной. Далее предстоит возвести проезды-дублеры на правом берегу Невы и два съезда в составе транспортной развязки на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.



Также в первый этап входит строительство Ситцевого переулка (на участке от подключения к проспекту Обуховской Обороны до подключения к Перевозной набережной) и прокладка трамвайных путей от улицы Бабушкина до Дальневосточного.

Про второй этап пока известно, что он включает в себя завершение строительства трамвайных путей и развязку на Дальневосточном. Трамвайное движение запустят только после его завершения.



Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ Поделиться Поделиться





Каким будет мост и путепроводы С габаритами прохода для водного транспорта решили не изобретать велосипед, а выполнить разбивку «в логике уже существующих мостов на участках реки Невы аналогичной ширины». Величину пролета диктуют требования к судоходному габариту — шириной в 60 метров. Расстояние между осями вращения крыльев — 66 метров.



Из десяти опор две крайние одновременно также выполняют роль опор путепровода и подпорных стен основного хода на правом берегу. Третья, четвертая, седьмая и восьмая (русловые) — из монолитного железобетона в виде двух массивных стоек переменной ширины поперек моста, которые опираются на единый ростверк и стоят на фундаменте из буронабивных свай.



Пятая и шестая по счету, центральные — это и есть опоры разводного пролета. Береговые опоры, вторая и девятая, запроектированы в виде четырех отдельных стоек под каждую из главных балок пролетного строения. Внутри опор предусмотрены помещения для оборудования и механизмов развода моста.

Длина путепровода через проспект Обуховской Обороны составит 226 метров, ширина пролетов — 33–35 метров. Длина эстакады от путепровода до моста составит 91,5 метра, ширина — от 24,76 до 31,57 метра, здесь тоже будет шесть полос и трамвайные пути.



Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Как планируется сохранять Октябрьскую набережную КГИОП включился в процесс не только потому, что ему интересно, как там и что построят. Набережная — памятник, а ее участок от дома № 26 , корп. 1 , до причала частично попадет в зону геотехнического влияния. Чтобы состояние памятника не ухудшилось, предлагается усилить или частично заменить конструкции бетонного банкета, а в случае необходимости (то есть если раскроются швы между камнями) выполнить перекладку мощения откоса. Если же деформация пойдет быстрее миллиметра в сутки — при откопке котлована и возведении подземных конструкций восьмой опоры нужно будет предпринимать дополнительные меры.



В числе рекомендаций — в целом комплексный ремонт с реставрацией, так как строительные конструкции набережной сейчас находятся в «ограниченно работоспособном состоянии», а архитектурный декор — и вовсе в неудовлетворительном. Кроме того, рекомендован геотехнический мониторинг и ряд запретов: в том числе мыть машины в зоне производства работ.

