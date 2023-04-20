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    Десяток опор, трамвай и велодорожки. Как будут строить Большой Смоленский мост через Неву

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    Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ
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    Трамвайное движение через Большой Смоленский мост планируется запустить в 2028 году, автомобильное — на три года раньше. Смольный раскрыл детали строительства новой переправы через Неву.

    Комитет по охране памятников опубликовал акт по итогам государственной историко-культурной экспертизы, которая обосновывает меры по сохранению объектов культурного наследия, соседствующих с зоной строительства Большого Смоленского моста. Памятников несколько, в том числе Октябрьская набережная.

    Строительство новой переправы через Неву пройдет в два этапа. На первом возведут непосредственно мост, запустят автомобильное движение и проложат трамвайные пути, на втором — построят развязку на Дальневосточном проспекте и запустят трамвайное движение на всем объекте. Планируется, что первый этап завершится в 2025 году, второй — в 2028 году.

    Мост будет шестиполосным, еще по 3 метра заложено на тротуары и 2–2,5 метра — на велодорожки. Протяженность первого этапа составит 1,587 км.

    Как будет проходить первый этап строительства

    Первым делом подготовят территорию. Это пресловутые «решения по сносу зданий», выкуп, изъятие участков и объектов недвижимости, переустройство инженерии и снос зеленых насаждений. Под снос приговорены 8 исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны (№ 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69, лит. В и 71). В конце марта губернатор подписал закон, дающий строителям такое право.

    Затем — строительство разводного моста через Неву, эстакад — подходных и основного хода. Переправа будет стоять на десяти опорах; мост, как известно, запроектирован разводной — с двукрылой системой. Следующее по плану — стройка развязки на пересечении проспекта Обуховской Обороны и проектируемой магистрали с устройством трех съездов. Затем возведение развязки на противоположном берегу — на месте примыкания к Октябрьской набережной. Далее предстоит возвести проезды-дублеры на правом берегу Невы и два съезда в составе транспортной развязки на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

    Также в первый этап входит строительство Ситцевого переулка (на участке от подключения к проспекту Обуховской Обороны до подключения к Перевозной набережной) и прокладка трамвайных путей от улицы Бабушкина до Дальневосточного.

    Про второй этап пока известно, что он включает в себя завершение строительства трамвайных путей и развязку на Дальневосточном. Трамвайное движение запустят только после его завершения.

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    Каким будет мост и путепроводы

    С габаритами прохода для водного транспорта решили не изобретать велосипед, а выполнить разбивку «в логике уже существующих мостов на участках реки Невы аналогичной ширины». Величину пролета диктуют требования к судоходному габариту — шириной в 60 метров. Расстояние между осями вращения крыльев — 66 метров.

    Из десяти опор две крайние одновременно также выполняют роль опор путепровода и подпорных стен основного хода на правом берегу. Третья, четвертая, седьмая и восьмая (русловые) — из монолитного железобетона в виде двух массивных стоек переменной ширины поперек моста, которые опираются на единый ростверк и стоят на фундаменте из буронабивных свай.

    Пятая и шестая по счету, центральные — это и есть опоры разводного пролета. Береговые опоры, вторая и девятая, запроектированы в виде четырех отдельных стоек под каждую из главных балок пролетного строения. Внутри опор предусмотрены помещения для оборудования и механизмов развода моста.

    Длина путепровода через проспект Обуховской Обороны составит 226 метров, ширина пролетов — 33–35 метров. Длина эстакады от путепровода до моста составит 91,5 метра, ширина — от 24,76 до 31,57 метра, здесь тоже будет шесть полос и трамвайные пути.

    Фото: КГИОП
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    Как планируется сохранять Октябрьскую набережную

    КГИОП включился в процесс не только потому, что ему интересно, как там и что построят. Набережная — памятник, а ее участок от дома № 26, корп. 1, до причала частично попадет в зону геотехнического влияния. Чтобы состояние памятника не ухудшилось, предлагается усилить или частично заменить конструкции бетонного банкета, а в случае необходимости (то есть если раскроются швы между камнями) выполнить перекладку мощения откоса. Если же деформация пойдет быстрее миллиметра в сутки — при откопке котлована и возведении подземных конструкций восьмой опоры нужно будет предпринимать дополнительные меры.

    В числе рекомендаций — в целом комплексный ремонт с реставрацией, так как строительные конструкции набережной сейчас находятся в «ограниченно работоспособном состоянии», а архитектурный декор — и вовсе в неудовлетворительном. Кроме того, рекомендован геотехнический мониторинг и ряд запретов: в том числе мыть машины в зоне производства работ.

    Ранее стало известно, что проект переправы должен получить положительное заключение экспертизы в III квартале 2023 года. Чиновники лелеют надежду, что еще до Нового года подрядчик уже выйдет непосредственно на стройку. В бюджете Петербурга на 2023–2025 годы на этот проект заложено 27 млрд рублей, хотя при разработке документа пришлось несколько умерить аппетит строительного блока. При этом непосредственно в 2023-м бюджетная строчка на мост выступает скорее как донор для других объектов строительства.

    Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено пресс-службой КРТИ
    Фото: КГИОП

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