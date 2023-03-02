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    Строительство Большого Смоленского моста планируют начать в конце 2023 года

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    Проектирование Большого Смоленского моста через Неву должно быть завершено в III квартале 2023-го. В Смольном считают, что подрядчик сможет выйти на объект еще до конца года.

    О сроках говорили гости в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 марта. По словам главы Дирекции транспортного строительства, застройщик, который ведет проектирование переправы, намерен закончить его в III квартале. После этого — госэкспертиза и передача документации городу, который должен будет объявить конкурс и выбрать строителя.

    Ранее, напомним, стало известно, что бюджетная строчка на строительство моста стала своеобразным донором для других дорожных объектов. При этом Смольный продолжал настаивать, что начнет строительство в 2023 году, а в трехлетней перспективе заложил на него 27 млрд.

    Еще одна переправа через Неву в ближайших планах города — это разводной мост в створе Фаянсовой и Зольной улиц в составе второго этапа Широтной магистрали. Недавно госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию для подготовки территории под строительство. Как заявили в комитете по инвестициям, уже сейчас город ведет переговоры с потенциальным концессионером на строительство II–IV этапов ШМСД и подпишет соглашение с ним до конца года.

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