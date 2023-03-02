Строительство Большого Смоленского моста планируют начать в конце 2023 года

Проектирование Большого Смоленского моста через Неву должно быть завершено в III квартале 2023-го. В Смольном считают, что подрядчик сможет выйти на объект еще до конца года.

О сроках говорили гости в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 марта. По словам главы Дирекции транспортного строительства, застройщик, который ведет проектирование переправы, намерен закончить его в III квартале. После этого — госэкспертиза и передача документации городу, который должен будет объявить конкурс и выбрать строителя.

Ранее, напомним, стало известно, что бюджетная строчка на строительство моста стала своеобразным донором для других дорожных объектов. При этом Смольный продолжал настаивать, что начнет строительство в 2023 году, а в трехлетней перспективе заложил на него 27 млрд.