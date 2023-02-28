Можно готовиться к мосту. Второй этап Широтной магистрали для Петербурга одобрила экспертиза

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по подготовке территории для строительства второго этапа Широтной магистрали в Петербурге. Именно он включает мост через Неву.
Судя по реестру, положительное заключение выдано накануне. Речь идет именно о подготовке территории для строительства участка трассы от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом.
Первый этап Широтной магистрали скоростного движения — это Витебская развязка ЗСД, он должен быть сдан в 2024 году. Второй — как раз до Союзного проспекта с разводным мостом через Неву, «Фонтанка» подробно писала о характеристиках этой переправы и о подключении к трассе улицы Седова. Третий этап — до административной границы Петербурга, планировочные решения для него утверждены. Четвертый — до КАД, оставшиеся два — по территории Ленобласти.
Стоимость строительства II–IV этапов, по последним оценкам, составит 300 млрд рублей, еще 40 млрд — это стоимость Витебской развязки. При этом ранее считалось, что все строительство ШМСД обойдется в 180–200 млрд.