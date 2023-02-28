    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, с-з

    760мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    Пулково открылось - что это было?

    Можно готовиться к мосту. Второй этап Широтной магистрали для Петербурга одобрила экспертиза

    7120
    19 комментариев

    Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по подготовке территории для строительства второго этапа Широтной магистрали в Петербурге. Именно он включает мост через Неву.

    Судя по реестру, положительное заключение выдано накануне. Речь идет именно о подготовке территории для строительства участка трассы от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом.

    Первый этап Широтной магистрали скоростного движения — это Витебская развязка ЗСД, он должен быть сдан в 2024 году. Второй — как раз до Союзного проспекта с разводным мостом через Неву, «Фонтанка» подробно писала о характеристиках этой переправы и о подключении к трассе улицы Седова. Третий этап — до административной границы Петербурга, планировочные решения для него утверждены. Четвертый — до КАД, оставшиеся два — по территории Ленобласти.

    Стоимость строительства II–IV этапов, по последним оценкам, составит 300 млрд рублей, еще 40 млрд — это стоимость Витебской развязки. При этом ранее считалось, что все строительство ШМСД обойдется в 180–200 млрд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close