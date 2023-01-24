Широтная магистраль в Петербурге подорожала почти в два раза

Стоимость строительства II-IV этапов строительства Широтной магистрали скоростного движения составит порядка 300 млрд рублей. Первый этап (он же Витебская развязка ЗСД) оценивается почти в 40 млрд.
Как уточнили 24 января в петербургском КРТИ 300 млрд получается в ценах лет строительства. «После окончания разработки проектной документации объем затрат будет скорректирован на основании положительных заключений государственной экспертизы», - добавили в комитете.
Напомним, на начальном этапе общая стоимость Широтной магистрали оценивалась примерно в 180-200 млрд рублей.
В данный момент строится Витебская развязка ЗСД по допсоглашению с МССС, финансирование в размере 39 млрд обеспечивают федеральный и региональный бюджеты и сам концессионер https://www.fontanka.ru/2021/09/09/70126856/. Одновременно это первый этап широтной магистрали от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта.
Второй этап – от Витебского проспекта до Союзного, именно на этом участке магистраль пересечет Неву низководным разводным мостом. Третий – до административной границы Петербурга, четвертый – непосредственно до КАД.
Оставшиеся два этапа относятся уже к территории Ленобласти: до Р-21 «Кола» и от улицы Коммуны к до автодороги Петербург — Колтуши.