    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.75eur74.69

    Широтная магистраль в Петербурге подорожала почти в два раза

    1219
    3 комментария

    Стоимость строительства II-IV этапов строительства Широтной магистрали скоростного движения составит порядка 300 млрд рублей. Первый этап (он же Витебская развязка ЗСД) оценивается почти в 40 млрд.

    Как уточнили 24 января в петербургском КРТИ 300 млрд получается в ценах лет строительства. «После окончания разработки проектной документации объем затрат будет скорректирован на основании положительных заключений государственной экспертизы», - добавили в комитете.

    Напомним, на начальном этапе общая стоимость Широтной магистрали оценивалась примерно в 180-200 млрд рублей.

    В данный момент строится Витебская развязка ЗСД по допсоглашению с МССС, финансирование в размере 39 млрд обеспечивают федеральный и региональный бюджеты и сам концессионер https://www.fontanka.ru/2021/09/09/70126856/. Одновременно это первый этап широтной магистрали от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта.

    Второй этап – от Витебского проспекта до Союзного, именно на этом участке магистраль пересечет Неву низководным разводным мостом. Третий – до административной границы Петербурга, четвертый – непосредственно до КАД.

    Оставшиеся два этапа относятся уже к территории Ленобласти: до Р-21 «Кола» и от улицы Коммуны к до автодороги Петербург — Колтуши.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Платная дорогаШМСДШиротная магистраль
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close