Широтная магистраль подает на развод моста. Город определился, как трасса будет пересекать Неву

Фото: Институт «Стройпроект» Поделиться Поделиться





Широтная магистраль перепрыгнет через Неву невысоким разводным мостом с возможностью быстро сводить его, если на горизонте не видно никаких мачт. Это нетривиальное решение для платной трассы, но ниже не позволяет стоимость, а выше — чувство прекрасного.





По данным «Фонтанки», затянувшийся спор о том, как вести Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) через Неву, решен в пользу низководного моста. Для судоходной Невы это автоматически означает разводку в период навигации, что вводит новые коэффициенты в экономическую модель концессии по строительству платной трассы.



Одновременно это позволяет выдохнуть КГИОП и комитету финансов. Первому не придется разбираться с охраняемыми панорамами, по которым беспощадно прошелся бы неразводной мост с судоходным пролетом. Второму — изыскивать дополнительные миллиарды: трассу сооружают всем миром, но в этот мир входит и Петербург со своим бюджетом, не говоря уже о том, что концессионеру принято возмещать расходы на строительство. Ниже по течению за этими событиями посматривают из Орловского тоннеля — им интересно, как там будет со съездами на набережную.



О том, что принципиальный выбор сделан, «Фонтанке» рассказали несколько источников в дорожном и строительном блоках (с недавних пор они объединены под началом вице-губернатора Николая Линченко). По их словам, речь идет о разводной переправе на уровне полотна существующего Финляндского железнодорожного моста.



Широтная магистраль скоростного движения — это главный дорожный проект Петербурга в начавшемся десятилетии. Трасса должна пройти от ЗСД в районе Благодатной улицы на северо-восток, перейти через Неву, за Ладожским вокзалом поменять направление и направиться чуть южнее, чтобы встретиться с КАД в районе Кудрово. Городской участок — шестиполосный, его протяженность порядка 14,2 км. По области ШМСД пойдет через КАД до примыкания к Р-21 «Кола» (около 8 км) и от улицы Коммуны к Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши (примерно 5 км и предположительно 4 полосы движения). Раньше в качестве срока запуска называли 2030 год, ориентировочная стоимость колебалась вокруг 200 млрд рублей.





Фото: АО «ЗСД» Поделиться Поделиться





Первый этап ШМСД — от ЗСД до Витебского проспекта — уже строится, его ждут в 2024-м. Формально это Витебская развязка Западного скоростного диаметра, так что город просто заключил дополнительное соглашение с концессионером «Магистраль Северной столицы» и эта часть сооружается на тех же основаниях, что Шкиперская или Шуваловская развязка, пусть и значительно дороже. А вот на второй этап — до Союзного проспекта — придется заключать новую концессию, со всеми полагающимися конкурентными процедурами. Сомнений в том, что состав участников принципиально не изменится, мало, и город уже закладывает миллиарды в бюджет — пока на подготовку территории под стройку, которой он может заниматься и не имея соглашения с партнером. В 2022 году инвестиции на эти цели в городское АО «ЗСД» (именно оно представляет Смольный при развитии ЗСД и ШМСД) составляют 19,6 млрд рублей.





Именно этот участок должен прыгнуть через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, рядом с действующим железнодорожным мостом. Разговор о том, как это делать, шел с самого возникновения проекта с тогда еще теплым и ламповым (хотя и некорректным) названием «Восточный скоростной диаметр». В 2017 году вице-губернатор Игорь Албин озвучил вариант с тоннелем вместо моста. «Тоннель ведет к удорожанию проекта на 3–4 млрд, что несущественно при столь масштабном проекте, но это хорошее решение с точки зрения видовых характеристик», — говорил чиновник. Рассматривали даже два варианта его прокладки: проходческим щитом (тогда длину перехода оценивали 3 км) или методом погружных секций (расчетная протяженность 850 метров).



Тогдашний замглавы Минтранса Николай Асаул был не согласен и заявлял: «Мы не должны шиковать за счет будущих поколений» (имея в виду, вероятно, грядущие выплаты концессионеру и стоимость проезда). Комитет по развитию транспортной инфраструктуры тоже склонялся к мосту: если копать, придется сильно потревожить инфраструктуру метро на левом берегу Невы, главный канализационный коллектор на правом, а также Гранитную улицу. Кроме того, там отмечали: стройка тоннеля дороже в полтора раза (12 млрд против 8 млрд рублей), но обслуживание — уже вдвое. На это тогда еще живой «Метрострой», который предлагал свои подземные услуги, возражал, что тоннель по крайней мере не надо чистить от снега и под него не придется выкупать землю у собственников (это традиционная проблема при крупных стройках в центре, с ней сталкиваются и на Витебской развязке).



Один из участников тех совещаний вспоминает, что аргументы против были по всем трем вариантам. «Про тоннель говорили, что компетенции все потеряли и сделать, как на Канонерке, уже не сможем, — говорит собеседник. — Про разводной мост — что в этом случае магистраль теряет смысл по ночам, какая же она тогда хорда, тем более платная. Про неразводной — что КГИОП такое не согласует никогда и в панораму охраняемую его не вписать».



«Фонтанка» знает, что АО «ЗСД» в итоге ориентировалось на требования по охране культурного наследия, включая объекты ЮНЕСКО. Ограничения по высотному регламенту здесь — 35 метров. Учитывая сверхмагистральный статус Невы (это называется 1-й класс водных путей), под неразводным мостом потребовалось бы обеспечить габарит не менее 30, так что целиком конструкция неминуемо бы выбивалась из лимита. Кроме того, рядом Финляндский железнодорожный мост, полноценный объект культурного наследия, и по всем нормативам опоры неразводной переправы ШМСД пришлось бы размещать в створе опор исторического моста; потребовался бы наибольший пролет длиной 260 метров — с пилонами.



Еще пару лет назад определились, что если мост будет разводным, то высотой и числом опор он повторит соседний, конструкция будет балочной. Специфика в том, что разводить и сводить его хотят в течение 2 минут. Это позволит ловить момент, когда судоходный трафик падает, а соседние мосты стоят, задрав пролеты. Тогда же появились первые варианты визуализации.



Фото: Институт «Стройпроект» Поделиться Поделиться





Что касается трафика автомобильного, то участники уверены, что он на данном направлении невелик в период разводки. Так что существенно на срок окупаемости проекта он не влияет, а строительство разводного низкого моста принципиально дешевле высотного.



В АО «ЗСД» «Фонтанке» официально подтвердили, что сделали выбор технологии. «Потребность в новой переправе обусловлена тем, что расстояние между мостами в этой части города (мост Александра Невского и Володарский мост) составляет более 7 км, их пропускная способность исчерпана, в часы максимальных нагрузок наблюдаются постоянные заторы, — сообщили в пресс-службе. — Благодаря строительству нового перехода и перераспределению транспортных потоков ожидается снижение нагрузки на существующие мосты. Применение легких конструкций повторяет архитектуру Финляндского ж/д моста, не нарушая панорамные виды, в том числе на объекты культурного наследия Санкт-Петербурга».



В компании уточнили также, что с переправы не будет съездов на набережные ни на одном из берегов. У этого решения есть интересный аспект. Дело в том, что мост ШМСД — один из 5 перспективных переходов через Неву, которые прописаны в генплане. Арсенальный и Ново-Адмиралтейский мосты — это, предположим, отдельные истории. А вот Большой Смоленский мост и Орловский (или Среднеохтинский) тоннель — та же самая. Насчет первого решение уже принято, проектирование в разгаре, и на него Широтная магистраль повлиять не может. Но по тоннелю вся активность пока — со стороны потенциального концессионера (Метрогипротранс и Группа ВИС с примкнувшим к ним ВЭБ), Смольный ждет, что ему докажут целесообразность подводно-подземной переправы.



За это время ряды компаний, которые интересуются предпроектными решениями, пополнила УК «Лидер». Именно ее «Транспортная концессионная компания» (ТКК) реализовала в Красногвардейском районе проект по трамваю «Чижик». По совпадению, директора ТКК и бывшего замдиректора УК «Лидер» Сергея Окутина собеседники «Фонтанки» и назвали персонально интересующимся. Сам он в разговоре с корреспондентом не настроен был рассуждать о проекте, говоря, что без внятного решения и сигнала со стороны Смольного говорить о чем-то вообще бессмысленно. На теоретический вопрос о потенциальной окупаемости тоннеля, который тоже планируется платным, Окутин ответил: «А вот это зависит от того, будет ли съезд с ВСД. Можно будет принять решение, когда выйдет из экспертизы мост. Будут там съезды, не будут, какое решение пройдет экспертизу».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»