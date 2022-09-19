Убеди меня, если сможешь. Смольный хочет, чтобы ему доказали нужность Орловского тоннеля

Правительство Петербурга ответило на предложение потенциального инвестора рассчитать транспортную модель для так называемого Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля под Невой. По мнению чиновников, это дело частных партнеров.



По данным «Фонтанки», письмо из аппарата вице-губернатора Николая Линченко ушло еще в августе. В адресатах — руководство Группы ВИС и «Метрогипротранса», которые предлагают реализовать проект на принципе ГЧП. В нем говорится, что решение о возможности строительства может быть принято после «предоставления потенциальным инвестором предпроектных решений, транспортно-экономических расчетов, а также оценки представленных материалов исполнительными органами государственной власти. По состоянию на сентябрь 2022 года вышеуказанные материалы на рассмотрение профильным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга не поступали».

