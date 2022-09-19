Убеди меня, если сможешь. Смольный хочет, чтобы ему доказали нужность Орловского тоннеля

Правительство Петербурга ответило на предложение потенциального инвестора рассчитать транспортную модель для так называемого Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля под Невой. По мнению чиновников, это дело частных партнеров.
По данным «Фонтанки», письмо из аппарата вице-губернатора Николая Линченко ушло еще в августе. В адресатах — руководство Группы ВИС и «Метрогипротранса», которые предлагают реализовать проект на принципе ГЧП. В нем говорится, что решение о возможности строительства может быть принято после «предоставления потенциальным инвестором предпроектных решений, транспортно-экономических расчетов, а также оценки представленных материалов исполнительными органами государственной власти. По состоянию на сентябрь 2022 года вышеуказанные материалы на рассмотрение профильным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга не поступали».
Кто именно должен проводить расчеты, Смольный сообщает в следующей фразе: «Учитывая, что инвесторами предлагается реализация проекта по механизму частной концессионной инициативы, разработку транспортной модели по объекту целесообразно выполнять силами инвесторов».
«Фонтанка» рассказывала, что «Метрогипротранс» и Группа ВИС предложили реанимировать проект Орловского тоннеля в прошлом году, в Смольном прошло несколько совещаний, на которых обсуждались предпроектные решения. Летом 2022 года готовность участвовать в финансировании строительства выразил также ВЭБ.РФ. Тем не менее до сих пор не проведены расчеты относительно потенциального трафика и востребованности тоннеля: инвесторы и Смольный предлагали друг другу взять на себя эту часть работы.