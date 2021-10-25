Орловский выводят на свет. Проект тоннеля под Невой снова стучится в двери Смольного

Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Поделиться Поделиться







Компания «Метрогипротранс», по данным «Фонтанки», направила письмо в Смольный с официальным предложением о сотрудничестве при строительстве Орловского тоннеля под Невой. Старый проект надеются оживить под названием Среднеохтинского, а в партнеры взять Группу «ВИС». В странных недомолвках пресс-релизов, которые выпускает городское правительство, одновременно и перспектива, и скепсис.

Макет тоннеля на минувшей неделе «Метрогипротранс» (МГТ) привез на выставку, которая проходила в Петербурге в рамках форума транспортной инфраструктуры. Люди интересующиеся ничего особенно нового для себя не извлекли, проект в нынешнем виде известен с 2018 года. Тем не менее при обходе выставки к стенду подвели и профильного вице-губернатора Петербурга, а в прошлом министра транспорта РФ Максима Соколова. Дальше — странное. На сайте КРТИ появился объемный отчет о форуме, где говорилось, что городские власти могут вернуться к замороженному проекту, это сообщение размножили петербургские СМИ. Однако в официальном релизе Смольного этой фразы не оказалось, да и комитет подредактировал свой первоначальный вариант.



В прошлый раз о реанимации тоннеля между Смольной и Свердловской набережными говорили как раз в 2018 году, тогда же собрали рабочую группу. За 6 лет до этого от идеи строительства отказался губернатор Георгий Полтавченко: проект, доставшийся ему от Валентины Матвиенко, сочли экономически нецелесообразным, хотя он уже был утвержден тогдашним премьером Владимиром Путиным, а концессионер в лице НКК уже был подобран.

Письмо на имя Соколова ушло в пятницу, 22 октября, это «Фонтанке» подтвердил президент «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон. Строго говоря, отправителей двое: МГТ и Группа ВИС — инфраструктурный холдинг, который работает на рынке ГЧП, в том числе в транспортной отрасли. Председателем совета директоров ее является Игорь Снегуров, вместе с ним там, в частности, заседает Виктор Иванов (в прошлом — глава ФСКН и помощник президента). Ранее ПФ «ВИС» претендовала на концессию по проекту трамвая «Купчино — Шушары — Славянка», которая в итоге досталась «Балтнедвижсервису».

В тексте авторы напоминают, что МГТ разработал проект еще в 2007 году, тогда же получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Тогда речь шла о двух трехполосных тоннелях, но впоследствии институт «перепридумал» эту историю и предложил более экономичное решение, благо у «Метростроя» появился тоннелепроходческий комплекс «Надежда» диаметром 10,3 метра (сейчас он в Москве). С 2018-го речь идет о двух тоннелях по 2 ряда, и построить их можно за 3,5 года и за 40 млрд рублей, пишет МГТ. Новое — адресат, Максим Соколов, и упоминание Группы ВИС, которая «подтверждает готовность выступить концессионером». «Просим Вас поддержать проект по созданию тоннеля в створе Пискаревского проспекта — Орловской улицы и оказать возможное содействие в работе с Правительством Санкт-Петербурга для его детальной проработки», — говорится в заключении.



Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Фото: МЕТРОГИПРОТРАНС Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», технико-экономические показатели проекта за последние три года детально не пересчитывали. Если ориентироваться на них, то это магистраль, которая стартует на левом берегу Невы примерно в районе площади Растрелли и выходит на правом — в створе сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции. На самом деле это два тоннеля длиной около 2,2 км. В верхнем ярусе каждого — проезжая часть на две полосы. Вдоль тоннелей — эвакуационные и служебные проходы, которые соединяются с тоннелем через поперечные выработки. В нижнем уровне — кабельный и канализационный коллекторы, а также приточная вентиляция, над проезжей частью — вытяжка, дымоудаление, светильники.



От сводов тоннелей до дна реки должно оставаться не менее 9 метров, внешний диаметр тоннелей — те самые 10,3 м (внутренний — 9,4 метра). Ширина полос движения — 3,5 метра, высотный габарит над проезжей частью — 4,5 метра, наибольший уклон тоннелей — 40 градусов. Пропускная способность — 60 тысяч машин в сутки.



С юго-запада и северо-востока к тоннелю примыкают транспортные развязки, состоящие из тоннелей открытого способа работ, внутри них — наземные здания, где размещаются службы эксплуатации: пожарное депо, пожарный пост и административно-офисная часть.



На левом берегу выезд и въезд планируются на улицу Пролетарской Диктатуры (в сторону Суворовского проспекта), а также на Смольную набережную (в обоих направлениях). «В перспективе предусмотрен выезд на Смольную набережную с Орловской улицы», — говорится в презентации. На правом берегу ждут съезд в сторону Пискаревского проспекта, шоссе Революции, Свердловской набережной, Полюстровского и Среднеохтинского проспектов.



Кроме того, в проекте — развязка на пересечении Апрельской улицы с проспектом Металлистов с выходом на улицу Тухачевского и на Металлистов с последующим движением по нему в направлении проспектов Революции и Полюстровского.



Экономику проекта тоже пока не актуализировали. Стоимость стройки — 40 млрд рублей, компенсировать ее концессионер собирался за счет платного проезда — по 300 рублей с авто в сутки. В зависимости от различных сценариев окупаемость составляла от 6,2 года (при максимальной загрузке) до 13,7 (если ошиблись сильно и поток составит 45% от запланированного). Промежуточный вариант (поток в 55%) сулил суточную выручку почти в 10 млн, в год — 3,5 млрд, так что на окупаемость предполагалось выйти лет за 11.



Отсылки в 2018 году видны много где; например, в письме все еще предлагают увязывать проект тоннеля со строительством Музея блокады на Смольной набережной. Напомним, многолетняя эпопея закончилась тем, что от идеи музея в этом месте отказались, «прописав» здесь Судебный квартал, который перед этим тоже был изгнан с проспекта Добролюбова. Впрочем, если вернуться к тоннелю, то и музей не покажется фантастикой. В актуальной версии Генплана тоннель по-прежнему хорошо виден, как и его съезды здесь, земля зарезервирована.



Поделиться Поделиться









Транспортный инженер и автор телеграм-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов считает, что необходимость в переправе не отпала, однако все предыдущие проекты рассматривали ее как исключительно транспортный объект. «Раз уж речь идет об инициативе компании, администрация вполне может поставить условие, чтобы это был полноценный градостроительный проект, меняющий пространство вокруг себя, — говорит Вергазов. — К примеру, у нас в городе на Неве нет ни одной полноценной прогулочной зоны вдоль реки, это всегда, по сути, магистрали с более или менее широкими тротуарами. Почему бы не сделать здесь такое? Город может сказать: мы хотим, чтобы здесь была видовая точка, откуда можно любоваться Большеохтинским мостом. Главное, чтобы это не был просто тоннель с двумя выходами на поверхность, перенаправляющий потоки».

Можно отметить, что потенциальный концессионер выбрал удачное время для обращения — ГЧП в транспортной инфраструктуре становится трендом, причем именно вице-губернатор Соколов говорит о перспективах этой формы сотрудничества. «Письмо МГТ с предложением о проекте будет рассмотрено в рабочем порядке с учетом изменившейся за последние годы транспортной модели автомобильных потоков», — сообщили «Фонтанке» в аппарате чиновника.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»