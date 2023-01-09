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    Улицу Седова в Петербурге подключат к Широтной магистрали

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    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории для подключения улицы Седова к Широтной магистрали скоростного движения. Речь о втором этапе трассы, в рамках которого также должен быть построен мост через Неву.

    Как сообщает пресс-служба Смольного 9 января, на рабочем совещании губернатора с правительством утвержден проект планировки для участка улицы Седова от Смоляной улицы до путей Октябрьской железной дороги. Протяжённость участка под реконструкцию составляет 600 метров, а с южной стороны улицы появится двухполосная велосипедная дорожка.

    Напомним, первый этап ШМСД, а именно Витебская развязка ЗСД, уже строится. Второй захватывает участок от Витебского до Союзного проспекта, он включает мост через Неву. Третий этап — до границы Петербурга, планировочные решения для него утвердили месяц назад. Далее в планах четвертый участок до КАД и два областных отрезка трассы.

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