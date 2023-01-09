Улицу Седова в Петербурге подключат к Широтной магистрали

Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории для подключения улицы Седова к Широтной магистрали скоростного движения. Речь о втором этапе трассы, в рамках которого также должен быть построен мост через Неву.



Как сообщает пресс-служба Смольного 9 января, на рабочем совещании губернатора с правительством утвержден проект планировки для участка улицы Седова от Смоляной улицы до путей Октябрьской железной дороги. Протяжённость участка под реконструкцию составляет 600 метров, а с южной стороны улицы появится двухполосная велосипедная дорожка.

