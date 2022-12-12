В Петербурге утвердили проектную документацию для третьего этапа Широтной магистрали. Он дойдет до границы города

На рабочем совещании у губернатора Петербурга были одобрены планировочные решения для третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Он дойдет до границы города.

Как сообщает 12 декабря пресс-служба губернатора, речь идет об участке от Союзного проспекта до границы Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района. Это будет шестиполосная магистраль в эстакадном направлении, а протяженность конкретного этапа составит 3,9 км. «Общая площадь участка для реализации третьего этапа ШМСД составит 50 гектаров», — говорится в сообщении.