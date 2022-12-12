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    В Петербурге утвердили проектную документацию для третьего этапа Широтной магистрали. Он дойдет до границы города

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    На рабочем совещании у губернатора Петербурга были одобрены планировочные решения для третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Он дойдет до границы города.

    Как сообщает 12 декабря пресс-служба губернатора, речь идет об участке от Союзного проспекта до границы Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района. Это будет шестиполосная магистраль в эстакадном направлении, а протяженность конкретного этапа составит 3,9 км. «Общая площадь участка для реализации третьего этапа ШМСД составит 50 гектаров», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала, что первый этап магистрали — от ЗСД до Витебского проспекта — уже строится в формате Витебской развязки Западного скоростного диаметра, он должен быть готов в 2024 году. Второй этап — от Витебского до Союзного, именно в рамках него магистраль должна пересечь Неву в виде низководного разводного моста. Третий этап — до административной границы Петербурга, а четвертый — до КАД. Пятый и шестой пройдут по Ленобласти — до примыкания к Р-21 «Кола» и от улицы Коммуны к Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши.

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