Московско-Дунайская развязка, Ропшинское шоссе и молока судака. В Петербурге рассказали, на что используют средства с Большого Смоленского моста

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проект перераспределения средств внутри адресной инвестиционной программы. Главным донором стал Большой Смоленский мост.



Документ опубликован на сайте Смольного 21 февраля. Согласно ему, в частности, несколько увеличивается в 2023 году финансирование реконструкции Петрозаводского шоссе из петербургского бюджета, но значительно — на 365 млн — снижается доля федерального. «Образовавшийся вследствие этого недостаток финансирования, а также изменение остатка сметной стоимости с учетом фактического исполнения за 2022 год откорректированы финансированием из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году, — говорится в пояснительной записке. — Для балансировки расходов бюджета использован объект расшифровываемой строки «Плановые расходы» — «Строительство моста через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай».



Эта же формулировка встречается еще в нескольких пунктах, где урезаются федеральные поступления. Это развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. В 2023 году Москва даст на этот объект 2 млрд рублей, а в 2024-м — ни одного рубля (зато город выделит 2,5 млрд). Финансирование моста через Черную речку в районе Сердобольской улицы подрастет в 2023 году с 180 млн до 220 млн; реконструкция Ропшинского шоссе — с 800 млн до 1,3 млрд; транспортная развязка на его пересечении с железной дорогой — с 1,2 млрд до 2,1 млрд рублей в 2024 году; строительство Русановской улицы получит 1,5 млрд за 2 года (сейчас на нее не заложено ни копейки). Всё это, судя по пояснениям, снова благодаря Большому Смоленскому мосту.



С этой же строчки 4 млн рублей направляют на такую экзотическую задачу, как «возмещение ущерба в размере 132 кг, причиненного рыбным запасам оз. Нижнее Суздальское и р. Старожиловка в связи с осуществлением деятельности» в рамках строительства продолжения Суздальского проспекта. До 1 декабря надо единовременного выпустить в озеро Нахимовское Ленинградской области молоку судака в количестве 24 444 экземпляров.

