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    Московско-Дунайская развязка, Ропшинское шоссе и молока судака. В Петербурге рассказали, на что используют средства с Большого Смоленского моста

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    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проект перераспределения средств внутри адресной инвестиционной программы. Главным донором стал Большой Смоленский мост.

    Документ опубликован на сайте Смольного 21 февраля. Согласно ему, в частности, несколько увеличивается в 2023 году финансирование реконструкции Петрозаводского шоссе из петербургского бюджета, но значительно — на 365 млн — снижается доля федерального. «Образовавшийся вследствие этого недостаток финансирования, а также изменение остатка сметной стоимости с учетом фактического исполнения за 2022 год откорректированы финансированием из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году, — говорится в пояснительной записке. — Для балансировки расходов бюджета использован объект расшифровываемой строки «Плановые расходы» — «Строительство моста через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. — ул. Коллонтай».

    Эта же формулировка встречается еще в нескольких пунктах, где урезаются федеральные поступления. Это развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. В 2023 году Москва даст на этот объект 2 млрд рублей, а в 2024-м — ни одного рубля (зато город выделит 2,5 млрд). Финансирование моста через Черную речку в районе Сердобольской улицы подрастет в 2023 году с 180 млн до 220 млн; реконструкция Ропшинского шоссе — с 800 млн до 1,3 млрд; транспортная развязка на его пересечении с железной дорогой — с 1,2 млрд до 2,1 млрд рублей в 2024 году; строительство Русановской улицы получит 1,5 млрд за 2 года (сейчас на нее не заложено ни копейки). Всё это, судя по пояснениям, снова благодаря Большому Смоленскому мосту.

    С этой же строчки 4 млн рублей направляют на такую экзотическую задачу, как «возмещение ущерба в размере 132 кг, причиненного рыбным запасам оз. Нижнее Суздальское и р. Старожиловка в связи с осуществлением деятельности» в рамках строительства продолжения Суздальского проспекта. До 1 декабря надо единовременного выпустить в озеро Нахимовское Ленинградской области молоку судака в количестве 24 444 экземпляров.

    Про сам Большой Смоленский мост в записке сказано: «Государственный контракт по объекту не заключен. Срок реализации объекта выходит за пределы планового периода, и объемы расходов по годам после 2028 года не определены. Данный объект использован для сохранения расходов бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Напомним, «Фонтанка» писала, что при формировании бюджета поправкой губернатора и так уже урезали финансирование проекта на 2023 год примерно на 8 млрд рублей. При этом Смольный обещает начать строительство переправы уже до конца года и подчеркивает, что в ближайшие три года заложил на него 27 млрд рублей.

    Кроме того, проект КРТИ меняет распределение средств между различными строчками, посвященными Витебской развязке, а также, наконец, прописывает финансирование для реконструкции Цимбалинского путепровода (1 млрд, 3,5 млрд и 4,7 млрд в ближайшие три года). Какие-то средства в 2023 году выделяют на проектирование надземного перехода у станции «Ижора» и реконструкции Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести. Несколько двигаются бюджетные отчисления на реконструкцию и строительство дорог в Кронштадте: Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, пешеходной набережной до сквера «Инчхон» и других.

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