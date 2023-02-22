Московско-Дунайская развязка, Ропшинское шоссе и молока судака. В Петербурге рассказали, на что используют средства с Большого Смоленского моста

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проект перераспределения средств внутри адресной инвестиционной программы. Главным донором стал Большой Смоленский мост.
Документ опубликован на сайте Смольного 21 февраля. Согласно ему, в частности, несколько увеличивается в 2023 году финансирование реконструкции Петрозаводского шоссе из петербургского бюджета, но значительно — на 365 млн — снижается доля федерального. «Образовавшийся вследствие этого недостаток финансирования, а также изменение остатка сметной стоимости с учетом фактического исполнения за 2022 год откорректированы финансированием из бюджета Санкт-Петербурга в 2023 году, — говорится в пояснительной записке. — Для балансировки расходов бюджета использован объект расшифровываемой строки «Плановые расходы» — «Строительство моста через р. Неву в створе
Эта же формулировка встречается еще в нескольких пунктах, где урезаются федеральные поступления. Это развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. В 2023 году Москва даст на этот объект 2 млрд рублей, а в
С этой же строчки 4 млн рублей направляют на такую экзотическую задачу, как «возмещение ущерба в размере 132 кг, причиненного рыбным запасам оз. Нижнее Суздальское и р. Старожиловка в связи с осуществлением деятельности» в рамках строительства продолжения Суздальского проспекта. До 1 декабря надо единовременного выпустить в озеро Нахимовское Ленинградской области молоку судака в количестве
Про сам Большой Смоленский мост в записке сказано: «Государственный контракт по объекту не заключен. Срок реализации объекта выходит за пределы планового периода, и объемы расходов по годам после 2028 года не определены. Данный объект использован для сохранения расходов бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Напомним, «Фонтанка» писала, что при формировании бюджета поправкой губернатора и так уже урезали финансирование проекта на 2023 год примерно на 8 млрд рублей. При этом Смольный обещает начать строительство переправы уже до конца года и подчеркивает, что в ближайшие три года заложил на него 27 млрд рублей.
Кроме того, проект КРТИ меняет распределение средств между различными строчками, посвященными Витебской развязке, а также, наконец, прописывает финансирование для реконструкции Цимбалинского путепровода (1 млрд, 3,5 млрд и 4,7 млрд в ближайшие три года). Какие-то средства в 2023 году выделяют на проектирование надземного перехода у станции «Ижора» и реконструкции Ленинского проспекта от Брестского бульвара до улицы Доблести. Несколько двигаются бюджетные отчисления на реконструкцию и строительство дорог в Кронштадте: Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, пешеходной набережной до сквера «Инчхон» и других.