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    В Петербурге окончательно разрешили сносить некоторые исторические здания

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    В Петербурге разрешили снос исторических зданий для строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста. Снос домов в квартале «Нарвской заставы» отсрочили до 2029 года. Законодательное собрание приняло законопроект в третьем чтении 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».

    Депутаты откорректировали городской закон №820–7 об объединенных зонах охраны.

    Для строительства Большого Смоленского моста через Неву разрешено снести без восстановления внешнего облика восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В их числе — здание школы, где несколько лет училась Ольга Берггольц, оно вызвало во время обсуждения больше всего вопросов.

    Ради терминала ВСМ в районе Московского вокзала город готов пожертвовать 20 зданиями в районе Лиговского проспекта — это склады Коккоревых.

    Наиболее громкая дискуссия развернулась вокруг сноса более 150 зданий в квартале «Нарвской заставы» ради реновации, однако во втором чтении была принята поправка, которая отсрочит вступление в действие этого пункта до 1 января 2029 года — как раз даты окончания действия договора Смольного и инвестора по программе развития застроенных территорий (РЗТ). Однако ранее срок РЗТ, запущенной еще в 2009 году, уже продлевался.

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