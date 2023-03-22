В Петербурге окончательно разрешили сносить некоторые исторические здания

В Петербурге разрешили снос исторических зданий для строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста. Снос домов в квартале «Нарвской заставы» отсрочили до 2029 года. Законодательное собрание приняло законопроект в третьем чтении 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».



Депутаты откорректировали городской закон №820–7 об объединенных зонах охраны.



Для строительства Большого Смоленского моста через Неву разрешено снести без восстановления внешнего облика восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В их числе — здание школы, где несколько лет училась Ольга Берггольц, оно вызвало во время обсуждения больше всего вопросов.

