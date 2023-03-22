В Петербурге окончательно разрешили сносить некоторые исторические здания

В Петербурге разрешили снос исторических зданий для строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста. Снос домов в квартале «Нарвской заставы» отсрочили до 2029 года. Законодательное собрание приняло законопроект в третьем чтении 22 марта, передает корреспондент «Фонтанки».
Депутаты откорректировали городской закон №820–7 об объединенных зонах охраны.
Для строительства Большого Смоленского моста через Неву разрешено снести без восстановления внешнего облика восемь исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны. В их числе — здание школы, где несколько лет училась Ольга Берггольц, оно вызвало во время обсуждения больше всего вопросов.
Ради терминала ВСМ в районе Московского вокзала город готов пожертвовать 20 зданиями в районе Лиговского проспекта — это склады Коккоревых.
Наиболее громкая дискуссия развернулась вокруг сноса более 150 зданий в квартале «Нарвской заставы» ради реновации, однако во втором чтении была принята поправка, которая отсрочит вступление в действие этого пункта до 1 января 2029 года — как раз даты окончания действия договора Смольного и инвестора по программе развития застроенных территорий (РЗТ). Однако ранее срок РЗТ, запущенной еще в 2009 году, уже продлевался.