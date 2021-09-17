Фото: Скриншот яндекс карт Поделиться Поделиться







Сам по себе мост был лишь эпизодом в отчете губернатора Беглова, наполненном благодарностями президенту. Одна из них — за то, что в город переехал Газпром, а с ним - и его налоги: 17 млрд в неполном 2021 году, а дальше — более чем по 40 млрд ежегодно. Судя по всему, губернатор брал по минимуму — даже в куда менее успешные времена Газпром платил в Москве больше. Однако применение этим деньгам Смольный уже нашел. Во-первых, это строительство метро (что характерно, на 2024 год опять наметили только три уже строящиеся станции, без бонусных, на которые рассчитывали взять денег у Москвы). Во-вторых пресловутый мост через Неву. Слово, сказанное президенту, как нас учит семья и школа, не воробей.



«Владимир Владимирович, вы хорошо это место знаете, - сразу оговорился губернатор, - в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Переправа длиной 1570 метров. Конечно, с транспортными развязками на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, а также пересечение Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. Самое главное, что мост соединит два берега Невского района и Красногвардейский. В этих двух районах сегодня проживает более 830 тысяч человек. Переправа планируется на участке Невы протяженность 9 км. Владимир Владимирович, вы это хорошо место знаете».



Это место все хорошо знают, как и саму идею строительства моста; проект назывался среди ключевых еще в 2009 году и был указан в концепции развития улично-дорожной сети до 2015-го. Впрочем, если посмотреть на приоритеты 10-летней давности, то видно, что эта переправа уже тогда относилась к «возможным», и уступала в перспективности даже Ново-Адмиралтейскому. В 2014-м сообщили, что стройка не за горами и даже выполнили предпроект, иллюстрации до сих пор гуляют по сети.



Фото: Гипростроймост Поделиться Поделиться









Горожан даже опросили на счет строительства и выяснили, что им больше нравится разводной мост, чем вантовый. Но в итоге все заглохло, а на восточном направлении в безусловные лидеры выбилась платная Широтная магистраль скоростного движения с ее переправой в створе Фаянсовой и Зольной. В тот момент, когда под ШМСД уже готовили допсоглашение с Магистралью Северной столицы, мост в створе Большого Смоленского пытались оживить общественные активисты.



В итоге за мост взялся тот, кому нужнее — застройщик Setl Group, у которого здесь строятся жилые кварталы. Еще весной он заявил, что займется проектированием за свой счет, а летом КГА распорядился подготовить проект планировки территории (ППТ) для моста и подходов к нему.



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«По поручению губернатора Setl Group ведёт проектирование большого Смоленского моста. Мост будет 6-полосным, - сообщили «Фонтанке» в компании. - В настоящее время идёт разработка ППТ линейного объекта и проектирование. Ориентировочные сроки подготовки проектной документации - конец 2022-первая половина 2023 года. В дальнейшем Setl Group планирует участвовать в строительстве моста».



Аппарат вице-губернатора Максима Соколова подтвердил, что в настоящий момент согласовано государственное задание, начата разработка проектной документации, где будут определены архитектурные, конструктивные, технологические и инженерные решения по объекту. «В 2022-ом году проектная документация будет разработана, тогда же станут известны технико-экономические показатели, а также юридическая схема реализации проекта и источники финансирования», - сообщили там.



Именно с необходимостью получить участок для строительства СМИ связали план по изъятию КИО участка под Невским рынком. В Смольном заявили, что решение не принято.



Часть по юридической схеме заставляет подозревать государственно-частное партнерство, тем более, что чуть выше по течению эта же форма сотрудничества переведет через Неву Широтную магистраль. Однако конкретики на данном этапе никто не даст. По стоимости — тоже. Раньше ориентировочной ценой строительства называли 15 млрд. Сейчас только проектирование — полтора миллиарда. А полноценную стройку эксперты оценивают миллиардов в 30. Если в Газпромах — почти годовой объем поступлений от пребывания корпорации в городе. Но налоговые отчисления в бюджет не окрашены, так что нельзя сказать, что именно газовые рубли положат в фундамент моста — если, конечно. Газпром не войдет в проект как участник. В планах Петербурга — строительство переправы до 2028 года. Если найдется достаточно мощный подрядчик в городе, который поочередно лишился своих лидеров в части мостостроения.



Тот факт, что через Неву относительно недалеко друг от друга и почти одновременно появятся два моста, не смущает директор ассоциации «Дормост» Кирилла Иванова. «ШМСД — это проект, который должен вытащить трафик из центра города на КАД. А у моста в створе Коллонтай задача — обеспечить переправу внутри Невского района. Нужен ли он? А вы снимите квартиру в Невском районе и поездите к себе на Фонтанку. Вам 4 минут хватит, чтобы понять».

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин считает, что мост способствует связности районов, а значит разгружает дорожную сеть. «Конечно, идеально было бы сделать его частью рокадного маршрута от Стачек до Энергетиков, но состоится ли этот проект когда-нибудь? - говорит он. - В любом случае, даже сам мост с развязками облегчит жизнь тем, кто толпится в пробке на Октябрьской набережной. Их можно будет "увести" на левый берег. Правда, куда дальше - вопрос открытый. Общественный транспорт на мосту необходим, трамвай или, хотя бы, автобус на обособленном полотне. Они полностью подконтрольны, и при желании им можно обеспечить коридоры необходимого приоритета. А вот автомобильный поток - это такая "водичка", которая сразу заполняет и весь предоставленный объем, и стремится из него "выплеснуться"». В комитете по транспорту «Фонтанке» подтвердили, что через будущий мосту предполагается направить трамвайный маршрут.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»