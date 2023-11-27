Осколки империи: что можно найти на берегу Невы и в исторической помойной яме

Фото: проект «Стеклянный городок» Поделиться Поделиться





Девушки-энтузиастки уже 4 года бродят по берегу Невы в районе Стеклянного городка и собирают артефакты.

Нева, к которой мы все привыкли, надежно стянута гранитным корсажем. Она холодна и строга, вид у нее царский, неприступный. Но есть Нева другая. Если немного отойти от центра города и прогуляться за Лавру, то можно познакомиться с девушкой, что перекладывает стеклянные бусы в глиняную шкатулку. И звук этих невидимых манипуляций лучше любой музыки для тех, кто проникся очарованием здешних мест. Речь пойдет о территории Стеклянного городка и о собирающих и хранящих осколки его истории.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Историческая справка:

Стеклянный городок — небольшой исторический район на левом берегу Невы к югу от Обводного канала. В 1770-х годах императрица Екатерина II пожаловала эти земли своему фавориту князю Потемкину. Здесь разместились стекольный и зеркальный заводы, которые после смерти князя были выкуплены, а на их базе создали Императорский стеклянный завод, вошедший в состав Императорского фарфорового завода. В конце XIX века производство переехало на Шлиссельбургский проспект. В Стеклянном же городке открылись зеркальные мастерские Петроградского стекольного промышленного общества. В напоминание о масштабном производстве остались улицы Глиняная, Глазурная, Фаянсовая, Хрустальная и Стеклянная.



Эта история началась с невинного развлечения. Основательница проекта Ника Артемьева всю свою жизнь занимается сохранением архитектурных деталей. Краем уха она слышала о загадочных лондонских мадларках, которые в XVIII веке собирали на берегах Темзы уголь и фрагменты каната. Эти бедняки поспевали к утреннему отливу, чтобы после быстро продать своих находки и купить хлеба. И, конечно, Ника иногда натыкалась на современных мадларков, которые ищут на тех же илистых берегах предметы старины, которые порой очень даже хорошо сохранены.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После временного переезда в Стеклянный городок Ника пошла с друзьями на неограненный берег Невы. Было лето, река все так же перекатывала стекляшки и обломки кирпичей, создавая неповторимую музыку. Волны сразу же одарили посетительниц осколками посуды. Вылазки на берег стали случаться все чаще, быстро стало ясно, что это начало чего-то интересного.



«Я всегда занималась архитектурой и никогда не имела дел ни с посудой, ни вообще с чем бы то ни было из того, что можно найти, посмотрев под ноги. В Стеклянном городке объем находок отражает насыщенную историю, было очень страшно решиться начать системно собирать все эти артефакты. Я начала, а затем ко мне присоединились прекрасные люди. Главное, что все это родилось из маленьких осколков и ощущения, что со всем этим высыпающимся из земли материалом нужно что-то делать», — вспоминает Ника.



Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Поделиться Поделиться





Носики чайников, изящные ручки чашек, клейменные донышки тарелок и осколки с золотыми каемками и синими цветами — все найденное на берегу отправлялось в дом Ники, промывалось, сушилось и пристально рассматривалось. Однако, найти — это только часть дела. Нужно еще и атрибутировать осколки, понять, частью чего они были. В ход пошли каталоги, блошиные рынки и Интернет с его форумами и аукционами. С азартом Ника и ее компаньонки вели свои расследования и искали посуду с совпадающими декоративными элементами. Теперь девушки с полувзгляда узнают в черепках бывшую помадницу, старинную бутыль из-под Рижского бальзама или сельтерской воды, турецкую или голландскую трубку для курения табака. Но и это еще не все. Фрагменты, подаренные Невой, становятся ключом к истории района.



«К сожалению или к счастью это нельзя назвать раскопками, мы не можем с точностью сказать, все ли найденные предметы бытовали в местности стеклянного завода, точно ли не было каких-то засыпок землей, привезенной из других мест. Но, по косвенным признакам мы все-таки предполагаем, что значительная часть хранилась в этой земле», — объясняет Ника.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ряд находок делается в одном и том же месте. Например, постоянно попадающиеся осколки старинных бутылок из толстого зеленого стекла позволили обнаружить в архивных документах некогда располагавшийся на берегу кабак. Одной из самых загадочных находок стала керамическая пластина, покрытая белой глазурью. Район был беден, поэтому непонятно было, откуда тут взялся столь дорогой строительный материал. Выяснилось, что это черепица и именно она покрывала шатер часовни при Церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости. В 30-х годах купола часовни были снесены, а черепица упала в Неву. Спустя 90 лет она оказалась в руках участниц теперь уже настоящего проекта «Стеклянный городок».



Мадларки всегда работают только с верхним слоем почвы. Это позволяет не нарушать закон, ведь археологические раскопки требуют особых согласований. Но осенью 2023 года проект пополнился новыми экспонатами, которые достали из-под земли.

«В этом сезоне поисков у нас случился необычный опыт. В одной из частей берега начались земляные работы. Наши девушки-волонтеры обеспокоились судьбой деревьев, не будет ли незаконных вырубок. На этой почве они разговорились с рабочими и с их начальством. Те, заинтересовавшись рассказами о мадларкинге, предложили обследовать те участки земли, что разрывают в рамках этих работ», — рассказала Ника Артемьева.

Так было нарушено одно из собственных правил участниц проекта — не копаться в земле. Однако, так как эти действия не несли вреда берегу, решено было рискнуть. И это стало большой удачей для проекта. Как отмечает Ника, девушки нашли достаточно крупные фрагменты посуды, множество горлышек и пробок к ним, фрагменты тары с надписями, по которым можно будет атрибутировать находки. «Старшая мадларк» Лена отметила большую костяную щетку, целую россыпь пуговиц на ножке, предположительно стеклянных, а также монету, которая пока ждет своей очереди для очистки и атрибутирования.



Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: проект «Стеклянный городок» Фото: кадр из видео / проект «Стеклянный городок» Фото: кадр из видео / проект «Стеклянный городок» Поделиться Поделиться





«По одному из клейм — завода Сименса и Гальске в Старой Руссе (1868–1875 гг.) — мы смогли приблизительно определить возраст этой исторической «помойной ямы» или культурного слоя. Это примерно вторая половина XIX века. В этой земле девушки-волонтёры нашли ещё достаточно большую не разбитую бутылку, с надписями! Такие крупные и при этом целые находки невозможны в наших обычных поисках. Кстати, артефакты из «Горы возможностей», как прозвали место наши девушки, мы храним отдельно от остальной коллекции, для точности атрибуции», — рассказала основательница проекта.



Эти и другие находки в дальнейшем станут частью большой краеведческой экспозиции нового культурного пространства. А пока вы можете следить за развитием проекта и даже присоединиться к поискам в следующем сезоне.

Олеся Михайлова

