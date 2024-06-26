Развязка уже близка. Как в Петербурге достраивают первый этап Широтной магистрали

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / «ПУСК-ЛИМАК-Север»

«Фонтанка» побывала на стройке Витебской развязки ЗСД, которая то идет огромной дугой в районе Западного скоростного диаметра, то протискивается между железной дорогой и домами у «Электросилы».



За стройкой Витебской развязки каждый день можно наблюдать, если вы бываете на Московском проспекте или, к примеру, съезжаете с ЗСД на Благодатную. Как известно, это сейчас она развязка, а в перспективе это первый этап Широтной магистрали скоростного движения, которая пойдет на восток и должна дотянуться аж до Всеволожска. Протяженность этапа — 2,6 км, он соединяет ЗСД с Витебским проспектом и, как предполагается, будет готов до конца года.



Стройка

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Самый готовый участок — это примыкание к ЗСД в районе Благодатной. Там будет 4 съезда, и один из них — с севера в сторону Митрофаньевского шоссе и Витебского проспекта — в целом уже почти достроен, там укладывают дренаж (похожий на козинак щебень, залитый в эпоксидку), несколько слоев асфальта, ставят ограждения. Как рассказал начальник участка Александр Щагин, самой сложной с технической точки зрения частью была, предсказуемо, эстакада непосредственно для подключения к Западному скоростному диаметру: конструкции собирали на земле в стесненных условиях, после чего поднимали мощными кранами высокой грузоподъемности на нужную высоту.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Само примыкание к ЗСД уже готово, на действующей трассе бетонными блоками отделена полоса, с которой надо будет уходить на съезд. Главная архитектурная доминанта здесь — это, собственно, «бублик» или дуга этого съезда, она же — источник главного социального эффекта, говорит член правления компании «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу: «Кто здесь ездит, тот поймет. Развязка с Благодатной — вероятно, третья по востребованности на всем ЗСД после Богатырского и набережной Макарова. К сожалению, можно пролететь всю трассу без остановки и здесь потерять минут 20 или больше за счет светофора на ближайшем перекрестке. Так что водители, уверен, оценят и первый эффект того, что пользователи ЗСД смогут уходить в сторону Витебского, не выезжая на городскую улично-дорожную сеть. Не говоря уже о глобальном инфраструктурном значении развязки, как первого этапа Широтной магистрали».



Под строящейся эстакадой, в районе той самой первой сваи, которую торжественно заливали в 2021 году, сделан пешеходный тоннель — для людей, которые идут к платформе железнодорожной станции «Броневая». Что касается развязки, все ее щупальца собираются в основной шестиполосный ход, который идет под Митрофаньевское шоссе, после чего постепенно разделяется на две равные части. На подходе к Московскому проспекту одна из них поднимается над другой и Витебская развязка становится двухэтажной.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» писала, что к этому решению пришли уже после начала проекта. Дело в том, что если где и есть по-настоящему стесненные условия, то именно здесь: строить надо между железной дорогой и производственными зданиями. В итоге через Московский проспект трасса прыгает двумя ярусами в двух шагах от железнодорожного моста. Для того, чтобы смонтировать этот пролет, предварительно собирали кран-гигант, способный поднимать до 750 тонн. «Его завозили на площадку неделю только, фермы стрелы отдельно, гусеницы отдельно и т.д., — рассказывает Иван Резников, главный специалист СОТТБиЭ. — Таких кранов на Северо-Западе всего два. И потом он с одной стороны Московского и с другой монтировал главное пролетное строение. Смонтировал — разобрали».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сейчас здесь не достает буквально одного сегмента к востоку от Московского проспекта, металлоконструкции к нему подвозят. На обоих ярусах укладывают арматуру, повсюду барханчики песка — весь металл перед монтажом проходит пескоструйную обработку.



Дальше на восток, где-то в районе Цветочной улицы, трасса снова входит в один шестиполосный уровень. На этом широком поле уже готовы пролетные строения, на них укладывают фиброплиту, промазывают специальной мастикой, потом арматура, бетон и, собственно дорожная одежда. При подходе к Витебскому развязка условно разделится на два примыкания (хотя съездов будет больше): северный у Воздухоплавательной улицы и южный у станции «Воздухоплавательный парк». Сейчас здесь смонтирован и уже открыт путепровод в створе Витебского проспекта, идет реконструкция Артиллерийского путепровода, который разобрали перед этим.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что дальше?

Еще в 2022 году Смольный подтверждал, что движение по Витебской развязке откроют в 2024-м. Позже стало известно, что разрешение на строительство продлили до 2027, и представителю города в концессии — АО «ЗСД» — пришлось давать пояснения: раньше документ действовал до марта 2024-го, и его заведомо продлили на весь срок, предусмотренный соглашением.

Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Поделиться Поделиться





Именно тогда прозвучала формулировка: «Частный партнер и город прилагают все усилия для запуска рабочего движения по Витебской развязке в запланированные сроки — до конца 2024 года». Этот комментарий 26 июня «Фонтанка» дословно повторили в комитете по инвестициям.



«На нас, как на генеральном подрядчике, лежит большая ответственность за реализацию проекта в крайне стесненных городских условиях, — говорит генеральный директор ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» Валерий Апыхтин. — Несмотря на трудности, мы выполняем работы в соответствии с графиком. На сегодняшний день смонтированы почти все металлоконструкции (более 20 тысяч тонн), выполнено устройство более 600 свай, возведено около 200 опор, активно ведутся работы по устройству железобетонной плиты проезжей части, по укладке асфальта. Наша команда делает все возможное, чтобы к концу года по Витебской развязке проехали первые машины».

Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Фото: «ПУСК-ЛИМАК-Север» Поделиться Поделиться





Помимо всего прочего, на этой развязке впервые в Петербурге применят систему free-flow — автомобили будут проезжать без пунктов пропуска, плата будет списываться в автоматическом режиме. На этом фоне особенно красноречиво выглядит повышение штрафов для «зайцев» на платных трассах, город собирается значительно их увеличить.





Почему именно здесь запустят free-flow? Потому что на этот стандарт хотят переводить все платные магистрали, и в том числе с расчетом на него перепроектируют дальнейшие участки Широтной магистрали скоростного движения, которая стартует как раз Витебской развязкой. Сам проект ШМСД в последнее время регулярно звучит в выступлениях губернатора, его представили (и о нем поспорили) президенту России.

Фото: АО «ЗСД» Поделиться Поделиться





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Судя по последним выкладкам, II-IV участки ШМСД (от Витебского проспекта до КАД) обойдутся в 410 млрд рублей, 90 млрд готов выделить федеральный центр. В отличие от ситуации Витебской развязки, на эти этапы придется подписывать отдельную концессию. Случайных людей там не ждут. Легко заметить, что «Камчатская концессионная компания», учрежденная 6 лет назад структурами ВТБ и ООО «Актив», с недавних пор носит название «Широтная магистраль Северной столицы». Возглавляет ее Антон Новиков, председатель совета директоров «ПУСК-ЛИМАК-Север».





Подписать соглашение обещали в 2024 году. Однако придется проводить формальный конкурс — наподобие того который провела Ленобласть на свои участки ШМСД. Логика электорального цикла подсказывает, что как минимум подпись или символическую первую сваю можно ждать осенью.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»