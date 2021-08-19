Наш «паровоз» вперед летит. На ЗСД начинают ловить любителей бесплатного

Северо-Западное управление Ространснадзора (СЗМУ ГАДН) начало охоту за неплательщиками на Западном скоростном диаметре. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 19 августа, в производстве ведомства уже находятся первые административные дела. Статья 12.21.4 КоАП РФ — пока экзотика, но и работает она чуть более полугода. Оператора магистрали, насколько можно судить, травмирует не столько денежный вопрос, сколько имущественный: шлагбаум на пункте оплаты — вещь гибкая, но бьет больно.
По данным «Фонтанки», на данный момент возбуждено 5 административных дел. На общем фоне это ничто, но в комтрансе подтвердили, что нарушения условий оплаты на Западном скоростном диаметре встречаются систематически. «Речь идет долях процента, значениях, которые находятся на уровне статистической погрешности, — говорят в Магистрали северной столицы, которая является оператором ЗСД на условиях концессии. — Однако с учетом уровня транспортного потока на магистрали, это может выливаться в сотни ежедневных нарушений. При этом каждый случай нарушения закона, по нашему мнению, должен попадать в зону внимания оператора и профильных государственных органов».
«Отлажена система взаимодействия между профильными организациями: оператором магистрали, СЗМУ ГАДН, при необходимости дополнительных данных — ГИБДД, что вкупе с фото- видеофиксацией, осуществляемой на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, обеспечивает возможность выявления нарушений и наказания виновных лиц», — сообщили в комтрансе.
Каменный век с прямолинейным тараном шлагбаума ЗСД уже пережил, сейчас в тренде — «водители-прилипалы». В сети хватает съемок с видеорегистратора, где при подъезде к пункту оплаты по транспондеру к машине сзади вплотную пристраивается вторая, и вот таким «паровозом» они проезжают под поднятым шлагбаумом. Если добросовестный водитель не желает быть локомотивом, это не всегда встречает понимание со стороны прицепного.
Источник в транспортном блоке Смольного, говоря об ущербе, делит его на две группы. Если даже сотня пользователей в сутки манкирует оплатой проезда, экономическая модель концессионной магистрали не рухнет: в июне трасса ставила рекорды по транспортному потоку, и, к примеру, 11 числа на ней было проведено 393 тысячи транзакций. Однако надо помнить, что по условиям концессионного соглашения город с самого начала доплачивал МСС, если выручка оператора не достигала установленного в соглашении предела. С 2020 года эти полномочия от Смольного перешли АО «ЗСД» и компенсационная строчка из бюджета пропала; принадлежащее городу на 100% акционерное общество взяло кредит на исполнение новых обязательств.
«Гораздо хуже, когда этим ребятам не хватает глазомера, и они въезжают в уже опускающийся шлагбаум, — рассказывает собеседник. — Они на ЗСД легкие, гибкие, и отстреливают прямо в камеру на пункте оплаты. Камеру не сломают — сломают кронштейн, это МСС восстанавливать. Ну а для автомобилиста так вообще беда: это оставление места ДТП со всеми вытекающими. Сэкономил 300 рублей».
«Профильные государственные органы», внимания которых просит Магистраль северной столицы, инструментария ждали достаточно долго. Дело не только и не столько в ЗСД, это общая проблема платных дорог в стране. К примеру, Магистраль двух столиц, которая обслуживает ближайшие к Петербургу участки М-11, отчитывалась в прошлом году о 6,5 тысячах нарушителей в январе-августе; это составило четверть процента от траффика и пустило в обход кассы 3,5 млн рублей. Уже тогда в Госудме принимались поправки в КоАП о платных дорогах, однако в силу новая статья 12.21.4 вступила только в январе 2021-го. Штраф для легковых машин составляет полторы тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч. Если оплатить проезд задним числом в течение 20 дней с момента вынесения постановления, дело подлежит прекращению.
Со стороны может показаться, что ждали сигнала из центра; по крайней мере, сперва появилась информация о том, что постановления начали выписывать на подмосковной ЦКАД, затем отозвался Северо-Запад. Для Центральной кольцевой это еще более насущная проблема: на ней действует безбарьерная система free-flow, и у водителей есть возможность оплатить проезд пост-фактум; если они не делают этого в течение 5 дней, система считает их нарушителями.
Однако и там пришлось ждать несколько месяцев. Дело в том, что новая статья начала действовать до того, как ей определили исполнителя. Проект правительственного постановления, которое меняет положение о Ространснадзоре, появился только в марте: он, собственно, и вносил в полномочия службы «контроль соблюдения требований по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Правда, в документ, судя по всему, закралась ошибка, и отсылал он не к транспортным делам, а к номеру правительственного постановления об опробовании, анализе и клеймении драгметаллов.
Дело затягивалось, все это начинало напоминать зарю платных парковок в Петербурге: штрафы есть, а выписать их возможности нет. Схожими были даже интонации: Единый оператор ЦКАД то ли увещевал, то ли угрожал: «Суммы штрафов продолжают накапливаться (по некоторым платным участкам ЦКАД — с ноября 2020 г.). Как только будет подписано «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», всем нарушителям отправятся «письма счастья» с накопленными штрафами. Даже если не брать в расчет штрафы с истекшим сроком давности (2 месяца с даты нарушения), суммы задолженности по отдельным автомобилям составляют до 26 тыс. руб. По нашему мнению, сейчас самое удачное время, чтобы оплатить накопленную задолженность без штрафа, поскольку соответствующая документация будет подписана в ближайшее время. Не ждите «включения» санкций, оплачивайте проезд вовремя!»
Насколько можно судить по актуальному тексту положения о Ространснадзоре, контроль оплаты туда так и не внесли. Однако в ст. 23.36 КоАП появилась формулировка: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный транспортный надзор, рассматривает дела об административных правонарушения, предусмотренных… статьями 12.21.2 — 12.21.4». Последняя — как раз о платных дорогах.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»