Наш «паровоз» вперед летит. На ЗСД начинают ловить любителей бесплатного

Северо-Западное управление Ространснадзора (СЗМУ ГАДН) начало охоту за неплательщиками на Западном скоростном диаметре. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 19 августа, в производстве ведомства уже находятся первые административные дела. Статья 12.21.4 КоАП РФ — пока экзотика, но и работает она чуть более полугода. Оператора магистрали, насколько можно судить, травмирует не столько денежный вопрос, сколько имущественный: шлагбаум на пункте оплаты — вещь гибкая, но бьет больно. По данным «Фонтанки», на данный момент возбуждено 5 административных дел. На общем фоне это ничто, но в комтрансе подтвердили, что нарушения условий оплаты на Западном скоростном диаметре встречаются систематически. «Речь идет долях процента, значениях, которые находятся на уровне статистической погрешности, — говорят в Магистрали северной столицы, которая является оператором ЗСД на условиях концессии. — Однако с учетом уровня транспортного потока на магистрали, это может выливаться в сотни ежедневных нарушений. При этом каждый случай нарушения закона, по нашему мнению, должен попадать в зону внимания оператора и профильных государственных органов». «Отлажена система взаимодействия между профильными организациями: оператором магистрали, СЗМУ ГАДН, при необходимости дополнительных данных — ГИБДД, что вкупе с фото- видеофиксацией, осуществляемой на всех пунктах оплаты проезда ЗСД, обеспечивает возможность выявления нарушений и наказания виновных лиц», — сообщили в комтрансе. Каменный век с прямолинейным тараном шлагбаума ЗСД уже пережил, сейчас в тренде — «водители-прилипалы». В сети хватает съемок с видеорегистратора, где при подъезде к пункту оплаты по транспондеру к машине сзади вплотную пристраивается вторая, и вот таким «паровозом» они проезжают под поднятым шлагбаумом. Если добросовестный водитель не желает быть локомотивом, это не всегда встречает понимание со стороны прицепного.

Источник в транспортном блоке Смольного, говоря об ущербе, делит его на две группы. Если даже сотня пользователей в сутки манкирует оплатой проезда, экономическая модель концессионной магистрали не рухнет: в июне трасса ставила рекорды по транспортному потоку, и, к примеру, 11 числа на ней было проведено 393 тысячи транзакций. Однако надо помнить, что по условиям концессионного соглашения город с самого начала доплачивал МСС, если выручка оператора не достигала установленного в соглашении предела. С 2020 года эти полномочия от Смольного перешли АО «ЗСД» и компенсационная строчка из бюджета пропала; принадлежащее городу на 100% акционерное общество взяло кредит на исполнение новых обязательств.





«Гораздо хуже, когда этим ребятам не хватает глазомера, и они въезжают в уже опускающийся шлагбаум, — рассказывает собеседник. — Они на ЗСД легкие, гибкие, и отстреливают прямо в камеру на пункте оплаты. Камеру не сломают — сломают кронштейн, это МСС восстанавливать. Ну а для автомобилиста так вообще беда: это оставление места ДТП со всеми вытекающими. Сэкономил 300 рублей».



«Профильные государственные органы», внимания которых просит Магистраль северной столицы, инструментария ждали достаточно долго. Дело не только и не столько в ЗСД, это общая проблема платных дорог в стране. К примеру, Магистраль двух столиц, которая обслуживает ближайшие к Петербургу участки М-11, отчитывалась в прошлом году о 6,5 тысячах нарушителей в январе-августе; это составило четверть процента от траффика и пустило в обход кассы 3,5 млн рублей. Уже тогда в Госудме принимались поправки в КоАП о платных дорогах, однако в силу новая статья 12.21.4 вступила только в январе 2021-го. Штраф для легковых машин составляет полторы тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч. Если оплатить проезд задним числом в течение 20 дней с момента вынесения постановления, дело подлежит прекращению.



Со стороны может показаться, что ждали сигнала из центра; по крайней мере, сперва появилась информация о том, что постановления начали выписывать на подмосковной ЦКАД, затем отозвался Северо-Запад. Для Центральной кольцевой это еще более насущная проблема: на ней действует безбарьерная система free-flow, и у водителей есть возможность оплатить проезд пост-фактум; если они не делают этого в течение 5 дней, система считает их нарушителями.

