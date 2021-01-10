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В России начал действовать новый штраф для водителей. Его можно избежать

В России 10 января вступил в силу федеральный закон, вводящий для водителей штрафы за неоплату проезда по платным автодорогам. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, который был принят Госдумой 16 декабря 2020 года, дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьей 12.21 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Водители легковых автомобилей рискуют получить штраф в полторы тысячи рублей, водители автобусов и грузового транспорта — 5 тысяч рублей.

На то, чтобы избежать штрафа, у водителей есть 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении, в течение которых они должны оплатить проезд. В этом случае дело будет прекращено.

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
Чтобы стать преступником достаточно родиться.
Dim22
Резиновые , просто проезжаешь , но это есть дтп. и грозит лишением.
Alex000
Э-э-э, а как вообще такое возможно - неоплата проезда по платным дорогам? Они же вроде как все пунктами оплаты оборудованы.
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