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Витебская развязка пойдет через Московский проспект в два яруса

Главгосэкспертиза одобрила измененный проект Витебской развязки ЗСД. Согласно ему, переход через Московский проспект будет построен двухъярусным.

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Информацию о том, что изменения одобрены, «Фонтанке» 25 октября подтвердил гендиректор АО «ЗСД» Дмитрий Карлик. Увеличение высоты конструкции одновременно позволит сделать ее более узкой и не сносить лишние здания при строительстве, среди них — один из корпусов «Электросилы».

Рендер.
Рендер. Фото: Институт Стройпроект
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Общая стоимость Витебской развязки составляет 39 млрд рублей, 10 млрд дает напрямую Москва, столько же — концессионер «Магистраль Северной столицы», остальное — город. При этом городская доля наполовину будет обеспечена за счет инфраструктурного кредита, который одобрило правительство.

Первую сваю объекта забили в марте 2021 года. Всего предполагалось установить 203 опоры, однако в связи с изменением проекта их будет лишь 114.

Рендер.
Рендер. Фото: Институт Стройпроект

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час. По большей части из-за большого количества инженерных сетей идти придется эстакадой. Предполагается насыпать 208 тысяч кубометров грунта. Появится 4 км знакомых по ЗСД шумозащитных экранов и 2,5 км остекления.

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Комментарии (7)

f0ntan
Забавно! По названию я думал, что Витебская развязка на перекрестке широтной магистрали с Витебским проспектом у одноименной ветки железной дороги. А показывают Московский проспект. Так почему тогда развязку называют Витебской, а не Московской?
mynine
Мне вот интересно, а что будет дальше с этими 70000 автомобилей в сутки после того как они проедут магистраль? Встанут в пробках на выездах?
Кто-нибудь при проектировании задумывался о согласовании потока на магистрали с пропускной способностью на выходах?
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