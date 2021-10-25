Витебская развязка пойдет через Московский проспект в два яруса

Информацию о том, что изменения одобрены, «Фонтанке» 25 октября подтвердил гендиректор АО «ЗСД» Дмитрий Карлик. Увеличение высоты конструкции одновременно позволит сделать ее более узкой и не сносить лишние здания при строительстве, среди них — один из корпусов «Электросилы».
Общая стоимость Витебской развязки составляет 39 млрд рублей, 10 млрд дает напрямую Москва, столько же — концессионер «Магистраль Северной столицы», остальное — город. При этом городская доля наполовину будет обеспечена за счет инфраструктурного кредита, который одобрило правительство.
Первую сваю объекта забили в марте 2021 года. Всего предполагалось установить 203 опоры, однако в связи с изменением проекта их будет лишь 114.