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    Регионы увеличат штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам. В Петербурге поднимут выше всех

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    9 комментариев

    С 1 сентября 2024 года в России штрафовать водителей за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам начнут местные власти, а в ведении федеральных органов останутся, соответственно, лишь нарушения на федеральных трассах. В связи с этим регионы готовятся вводить новую систему штрафов. Об этом 5 июня пишет «Коммерсантъ».

    На федеральных трассах в настоящий момент нарушители платят 1500–5000 рублей (для легковых и грузовых автомобилей) по 12.21.4 КоАП РФ. Эта шкала останется неизменной.

    Московская городская дума уже сегодня может рассмотреть вопрос увеличения штрафных санкций для нарушителей с 5000 до 15 000 тысяч рублей. Водители легковых автомобилей будут платить от 3000 до 10 000 (для физических и юридических лиц), водители грузовиков и автобусов — от 5000 до 15 000.

    В Санкт-Петербурге также готовятся к повышению штрафных санкций. Для физических лиц — до 3000 рублей, для юридических — до 30 000 рублей. Эта мера будет применяться в случае бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру, который имеет статус частной платной дороги.

    По словам главы постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексея Цивилева, поправки к городскому КоАП подготовлены и будут рассмотрены после согласования с губернатором.

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    ШтрафПлатные трассыПетербургЗападный скоростной диаметр
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    Комментарии 9

    ЮлияБорисовна05 Июн 2024 в 11:05
    Всё - ради защиты частных платных дорог!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Июн 2024 в 11:05
    Штрафодобывающая промышленность - залог успешного развития экономики России!
    +0−0
    Гость, приглашенный..05 Июн 2024 в 10:58
    Друзьям Б все мало
    +0−0
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