Регионы увеличат штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам. В Петербурге поднимут выше всех

С 1 сентября 2024 года в России штрафовать водителей за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам начнут местные власти, а в ведении федеральных органов останутся, соответственно, лишь нарушения на федеральных трассах. В связи с этим регионы готовятся вводить новую систему штрафов. Об этом 5 июня пишет «Коммерсантъ».
На федеральных трассах в настоящий момент нарушители платят 1500–5000 рублей (для легковых и грузовых автомобилей) по 12.21.4 КоАП РФ. Эта шкала останется неизменной.
Московская городская дума уже сегодня может рассмотреть вопрос увеличения штрафных санкций для нарушителей с 5000 до
В Санкт-Петербурге также готовятся к повышению штрафных санкций. Для физических лиц — до 3000 рублей, для юридических — до
По словам главы постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Алексея Цивилева, поправки к городскому КоАП подготовлены и будут рассмотрены после согласования с губернатором.