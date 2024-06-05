Регионы увеличат штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам. В Петербурге поднимут выше всех

С 1 сентября 2024 года в России штрафовать водителей за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам начнут местные власти, а в ведении федеральных органов останутся, соответственно, лишь нарушения на федеральных трассах. В связи с этим регионы готовятся вводить новую систему штрафов. Об этом 5 июня пишет «Коммерсантъ».

На федеральных трассах в настоящий момент нарушители платят 1500–5000 рублей (для легковых и грузовых автомобилей) по 12.21.4 КоАП РФ. Эта шкала останется неизменной.