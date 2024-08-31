Обиды в прошлом. КАД-2 и Широтную магистраль могут поженить по-новому

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Помирить КАД-2 и Широтную магистраль, которые чуть было не поссорились в присутствии президента, оказалось делом непростым. «Фонтанка» показывает, как собираются увязывать проекты общей стоимостью под 350 млрд.



В воскресенье 1 сентября Координационный совет по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области должен принять промежуточный отчет — что регионы и федералы сделали в отношении строительства двух главных дорог агломерации на ближайшие несколько лет: Широтной магистрали скоростного движения и второй кольцевой дороги (КАД-2). «Фонтанка» догадывается, что они расскажут.



Широтная

Первый этап платной ШМСД — это Витебская развязка ЗСД, которую рассчитывают ввести до конца года. Этапы II–IV доведут Широтную магистраль от Витебского проспекта до КАД, в их составе будет низководный разводной мост через Неву в створе Фаянсовой — Зольной. V и VI этапы пойдут по Ленобласти, концессионер для них уже найден, для городской части — еще нет.



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«Фонтанка» писала, что ранее все мероприятия по городским этапам ШМСД оценивали в 410 млрд рублей, но саму стройку магистрали уже уценили до 241 млрд. Деньги огромные, но даже это — результат пересмотра проекта. Вариантов не было — на дороговизну изначального варианта указали на самом высоком уровне.



Судя по актуальным выкладкам, 90 млрд — это уже одобренное федеральное софинансирование, 69 млрд — расходы Петербурга, а оставшиеся 82 млрд — концессионера. Федералы подключатся только на последнем этапе (по 30 млрд в 2028–2030), город же — напротив — более 90 % своих вложений сделает в 2025–2027 гг. Как всегда, есть нюанс: прямо сейчас в перечне мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024–2028 годах, который утверждает правительство РФ, никаких 90 млрд на ШМСД нет, а есть 1,5 млрд. С этим пора что-то делать.



Добавим, ранее Смольный предлагал модель, при которой федеральный центр берет на себя одну половину всех расходов, а город и концессионер — вторую. Этот вариант не исключен и сейчас — например, город может получить инфраструктурный бюджетный кредит; в 2022 году даже называли его желаемую сумму — 45 млрд рублей.













Участники обращают внимание, что с учетом большого количества пересечений с железной дорогой РЖД могли бы здорово помочь проекту: бесплатно предоставлять технологические окна. Только это позволит сэкономить 3 млрд рублей.



«Фонтанка» давно обратила внимание на компанию «Широтная магистраль Северной столицы»; ее возглавляет председатель совета директоров компании «ПУСК-ЛИМАК-Север», среди участников которой «ВТБ Инфраструктурный холдинг». А сейчас никто уже не скрывает, что это потенциальный инвестор, с которым ведутся переговоры. Закончиться положительным результатом в виде подписания концессии они должны еще до конца года. Но пока ее нет, и главный ориентир — выход проектной документации из Главгосэкспертизы: этап 2 (участок от Витебского пр. до Софийской ул.), этап 3 (участок от Софийской ул. до Глухоозерского ш.) и этап 4.1 (участок от Глухоозерского ш. до Союзного пр.) — ноябрь 2024 года, а этап 4.2 (участок от Союзного пр. до КАД) — февраль 2025 года.













Ленобласть как раз уже давно подписала концессию с «Всеволожской концессионной компанией» (почти наполовину принадлежит ВТБ и АБ «Россия») на свои два разнонаправленных этапа. «Фонтанка» подробно рассказывала о ее условиях. Сейчас уже определили створ трассы и основные технические параметры. Финансовую модель закончат осенью, но Ленобласть рассчитывает и на федеральное софинансирование в виде гранта, и на инфраструктурный бюджетный кредит по льготной ставке.



5-й этап (к трассе «Кола») предусматривает две транспортные развязки в поселке Новосергиевка на автодороге Деревня Старая — Кудрово, а также на Мурманском шоссе. Его протяженность — 6,25 км. 6-й этап — идет по территории Заневского городского поселения до Колтушского шоссе и дальше до деревни Орово. Здесь будет три развязки: на Колтушском шоссе, в Янино-1 и на дороге Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск.



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Соединить с КАД-2



«Фонтанка» рассказывала о напряженном разговоре всех участников процесса в присутствии президента в начале этого года. Если коротко, поспорили, какой из проектов более приоритетный — концессионная ШМСД или бюджетная КАД-2. Предсказуемо пришли к выводу, что все дороги нужны, надо просто их увязать.



Общий контур КАД-2 известен. Но первоочередная задача — запустить к 2029 году первый 88-километровый этап: это восточная дуга от Кузьмолово до трассы М-11 с мостом через Неву.













Строить КАД-2 будет ГК «Автодор», он уже сообщил Минтрансу, что капитальные затраты на эту очередь составят 215,7 млрд. Министерство согласовало схему финансирования, при которой из федерального бюджета дают не более 190 млрд рублей, в том числе 52,4 млрд рублей — на возврат привлекаемого займа.

Такая стройка предполагает не только изъятие земли, но и резервирование свободных участков, чтобы там за время проектирования не обосновался кто-то еще. Поэтому, по данным «Фонтанки», «Автодор» и Росреестр контролируют любые учетно-регистрационные действия в 400-метровой буферной зоне: по 200 метров от оси магистрали в каждую сторону.



На фоне заявлений о том, что ШМСД и КАД-2 именно в виде единого каркаса должны развязать транспортную систему двух регионов, интересно — как это будут делать на практике. По данным «Фонтанки», основным вариантом была связь через Мурманское шоссе, для чего Росавтодор должен был его расширить в рамках своей программы.



Однако у Ленобласти есть план на 2025–2026 годы спроектировать увязку через модернизацию существующей сети региональных дорог. А именно: реконструировать дороги Санкт-Петербург — Завод им. Свердлова — Всеволожск и Всеволожск — Кирпичный завод и достроить недостающий участок.









