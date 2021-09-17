Новые правила для платных дорог разрешат требовать компенсацию и закроют шлагбаумы перед «зайцами»

Минтранс РФ разработал проект новых правил для проезда по платным дорогам. Основным нововведением станет «Свободный поток», но коснутся изменения и, например, должников. Так, если водитель задолжал за проезд по ЗСД, то на другие платные трассы его уже не пустят.

Как сообщает 17 сентября газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на Минтранс, основные изменения коснутся системы free-flow, или «Свободный поток», которая позволяет не останавливаться на пункте оплаты. Средства списываются со счета автовладельца при помощи бесконтактного транспондера или по госномеру машины, который фиксирует камера. Такую систему уже применяют на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье и планируют внедрить на М4, а новые правила должны окончательно ее легализовать благодаря юридическим и техническим правкам. Водителей также обяжут размещать транспондер в соответствии с инструкцией оператора, иначе они потеряют право на проезд по платной дороге с free-flow.

Помимо этого, по новым правилам автомобилисты при обнаружении «недостатка платной услуги» или при ее оказании «не в полном объеме» смогут потребовать соразмерно уменьшить ее стоимость, или вовсе оказать ее безвозмездно, либо возместить понесенные расходы. Наличие данного пункта в проекте изданию подтвердили два источника, однако в пояснительной записке Минтранса к документу эта норма не поясняется. Эксперты предполагают, что к недостаткам может быть отнесена, например, ситуация, когда проезду по дороге на максимально разрешенной скорости мешает неубранный снег, когда участок дороги пришел в ненадлежащее состояние или когда оператор дороги своевременно не устранил причину пробки. Операторы платных трасс не будут открывать шлагбаум перед автомобилями, владельцы которых просрочили задолженности по оплате проезда на любых платных дорогах. То есть, если есть долги перед оператором ЗСД, на платные участки М-4 уже не пустят. Также новые правила снимают с операторов обязанность размещать в пунктах взимания платы и на информационных табло сведения об изменении тарифов. Напомним, что с декабря прошлого года стоимость проезда на ЗСД выросла как для тех, кто платит наличными, так и для пользователей транспондеров.