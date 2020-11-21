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Проезд по ЗСД по транспондерам подорожает на 10%. Новые тарифы заработают с декабря

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В Петербурге 1 декабря изменится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру. Цены увеличатся как в случае наличной оплаты по зонам, так и для тех, кто пользуется транспондером.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы» (МСС), для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не получили транспондеры, тариф составит 200 рублей за одну зону, владельцы грузовиков заплатят 350 рублей, прицепов или полуприцепов — 400 рублей.

Для пользователей транспондеров подорожание составит в среднем около 10%. В частности, для транспортных средств первого класса стоимость вырастет с 1,7% до 11,8% в зависимости от маршрута. Например, в дневное время передвижение по участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова подорожает с 99,3 до 101 рубля, от набережной Макарова до КАД (юг) — со 150,5 до 168 рублей, «сквозные» маршруты «КАД (юг) — КАД (север)» с 222,8 до 248 рублей, а «КАД (юг) — «Скандинавия» с 250,8 до 279 рублей.

Также с 1 декабря поменяется стоимость некоторых тарифных опций. В частности, опция «Легковой 100» будет стоить 6 тысяч рублей. Возможность подключения и продления опции «Грузовой 100» закрывается. Стоимость популярных опций «Легковой 10» и «Грузовой 10» остается без изменений.

Напомним, нынешние тарифы на ЗСД были введены 18 января. Тогда для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не озаботились получением транспондера, цена проезда через одну зону выросла со 100 до 150 рублей. Соответственно, проезд по всем пяти зонам платной трассы подорожал с 500 рублей до 750. Владельцы грузовиков или прицепов должны заплатить по 250 рублей за зону (ранее 150), а хозяева фур — по 300 рублей. «Фонтанка» писала о том, как можно сэкономить на проезде.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (30)

260871543
Все верно. С пробками на ЗСД нужно бороться. Желающих много, будут платить.
MorozSPB
Ай молодцы, что не новость, так радуется душа !!!!
kirilukin
А с какого это х.я????
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