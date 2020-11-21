В Петербурге 1 декабря изменится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру. Цены увеличатся как в случае наличной оплаты по зонам, так и для тех, кто пользуется транспондером.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы» (МСС), для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не получили транспондеры, тариф составит 200 рублей за одну зону, владельцы грузовиков заплатят 350 рублей, прицепов или полуприцепов — 400 рублей.

Для пользователей транспондеров подорожание составит в среднем около 10%. В частности, для транспортных средств первого класса стоимость вырастет с 1,7% до 11,8% в зависимости от маршрута. Например, в дневное время передвижение по участку от Богатырского проспекта до набережной Макарова подорожает с 99,3 до 101 рубля, от набережной Макарова до КАД (юг) — со 150,5 до 168 рублей, «сквозные» маршруты «КАД (юг) — КАД (север)» с 222,8 до 248 рублей, а «КАД (юг) — «Скандинавия» с 250,8 до 279 рублей.