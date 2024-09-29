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Город С разницей в два года. Стали известные плановые даты открытия Широтной магистрали скоростного движения

С разницей в два года. Стали известные плановые даты открытия Широтной магистрали скоростного движения

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Плановые даты запуска Широтной магистрали скоростного движения показывают, что ее будет открывать поэтапно. Первый пуск — в 2029 году.

Ключевые даты, по данным «Фонтанки», содержатся в финансовой модели компании «Широтная магистраль Северной столицы», которая намерена стать концессионером по строительству ШМСД. Речь идет о так называемых II-IV этапах проекта (первый — это достраивающаяся Витебская развязка ЗСД), которые должны довести магистраль до КАД.

Согласно финмодели, плановая дата подписания акта о начале строительства для всех них — 1 января 2025 года. При этом прогноз по началу эксплуатации для II и III этапов — 1 июля 2029 года (это отрезки от Витебского до Софийской улицы и от Софийской до улицы 2-й Луч). Что касается IV этапа (он включает несколько очередей, включая мост через Неву, и доходит до Кольцевой), то для него прописана дата 1 июля 2031 года. При этом финмодель может актуализироваться.

Напомним, частная концессионная инициатива по строительству Широтной магистрали была опубликована 27 сентября. Само соглашение не может быть подписано раньше, чем через 45 дней после этой даты. По информации «Фонтанки», заключить концессию могут в ходе Транспортной недели, которая состоится во второй половине ноября.

Подробнее о том, каковы условия самого крупного дорожного проекта Петербурга за много лет и какой будет стоимость проезда по платной Широтной магистрали, читайте на «Фонтанке».

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