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    На обоих берегах Невы. Под второй этап Широтной магистрали готовят стройплощадку

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    АО «ЗСД» объявило конкурс на подготовку территории под строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Именно здесь должны соорудить разводной мост через Неву.

    Документацию опубликовали накануне, стартовая стоимость — 230 млн рублей, времени — до июня 2025 года. Речь идет об участке ШМСД от Витебского проспекта до Союзного проспекта. Это самый длинный и самый сложный этап магистрали: он идет и через Неву, и через непростые кварталы вокруг «Ладожской».

    Фото: АО «ЗСД»
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    Технически задача по контракту — переустроить канализационные и водопроводные сети по пути следования трассы, на конкретных земельных участках, их около двух десятков. В проектной документации мало что понятно, если вы ни разу не перекладывали трубы, но указано, что по водопроводу предусмотрено 7,5 тысячи погонных метров новых сетей; работы пойдут вдоль Бухарестской, Софийской, Фаянсовой, Глухоозерского шоссе, Зольной, Дальневосточного и Союзного проспектов, по улице Ванеева и Большой Яблоновке.

    Фото: коллаж / «Фонтанка.ру» / Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга
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    В случае с канализацией — 3,5 тысячи метров новых сетей, помимо указанных, сюда попадают еще и Нефтяная дорога, улицы Прогонная и Седова, а также 2-й Луч, проспект Энергетиков, Складская улица и другие адреса.

    К документации приложено большое количество технической переписки и согласований, не только от ресурсоснабжающих организаций, но и, например, от «Мостотреста» и от Невско-Ладожского бассейнового водного управления, которое напоминает об охранных зонах рек Невы, Волковки и Оккервиля. Примечательно, что в обоих случаях филиалы Водоканала, ответственные за водоснабжение и водоотведение, вынуждены отдельным письмом отвечать на запросы проектировщика «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург»: нет, нельзя повторно использовать уже существующее здесь оборудование и материалы.

    Это вторая закупка АО «ЗСД», связанная с подготовкой территории: первая относится к апрелю, она заметно меньше и касается лишь двух участков по Витебской Сортировочной улице. Там, образно говоря, исток второго этапа ШМСД: географически он продолжает первый, который является развязкой Западного скоростного диаметра и связывает ЗСД с Витебским проспектом, его ждут в 2024 году. Дальше трасса идет на восток, эстакадой над Бухарестской, пересекает Салова, железную дорогу, узел на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицей Седова (снова эстакадами); затем — через 2-й Луч, Хрустальную и проспект Обуховской Обороны ШМСД вывалится к Неве.

    Про мост через Неву «Фонтанка» подробно рассказывала: переправа будет разводной и низководной. Для платной трассы это решение нестандартное, ведь проход судов автоматически означает прекращение движения и падение выручки. Однако проектировщики исходят из задачи обеспечить разводку и сводку в течение 2 минут, да и трафик в ночные часы здесь считают не особенно высоким. Съездов на набережные с моста не предполагается.

    Фото: «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»
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    На правом берегу Невы трасса пройдет над набережной, Дальневосточным проспектом и Зольной улицей, чтобы упереться в перспективное продолжение Союзного проспекта, закружиться развязкой и передать эстафетную палочку третьему этапу — до границы Петербурга. Четвертый — это небольшой кусочек до КАД, а дальше — два щупальца по Ленобласти. Общая длина городской части ШМСД составит 14,2 км, всё это будет шестиполосная магистраль.


    ШМСД — самый масштабный дорожный проект в городе после завершения ЗСД, и для второго этапа уже есть одобренный проект. Однако на данный момент идут работы только на первом — Витебской развязке ЗСД. Его просто включили допсоглашением в давнюю концессию по строительству и эксплуатации Западного скоростного диаметра, как Шуваловскую или Шкиперскую развязки. Изобретать ничего не пришлось, конкурсов объявлять тоже: согласовали финансирование, разбили между федеральным, региональным и партнерским бюджетами, Петербург еще и выбил на это инфраструктурный кредит по льготной ставке.

    С этапами II–IV так не получится. Во-первых, надо будет проводить полноценные процедуры по поиску нового концессионера, пусть ВТБ и не скрывает своих планов.

    Во-вторых, в сумме они почти в 10 раз дороже первого: если раньше ориентировочная стоимость строительства колебалась вокруг 200 млрд, то теперь — оценивается в 300 млрд (Витебская развязка стоит под 40 млрд). Как рассказал накануне вице-губернатор Алексей Корабельников, необходимо понять, «в каком объеме и через какие инструменты может федерация (то есть федеральный центр. — Прим. ред.) помочь». «Конечно, одним справиться с таким значимым объектом очень сложно. И частных инвесторов будем через концессию задействовать, — рассказал он. — Сейчас в проекте бюджета [2024 года] нет ничего, с оговоркой по поводу Широтной, что мы финансируем подготовку территории… Появится ли в 2024 году или в каких годах — сейчас мне сложно ответить на этот вопрос». При этом раньше губернатор Александр Беглов уже называл конкретные пропорции: 50% — за счет федералов, 50% — за счет инвестора и города (правда, нужно понимать, что город свою часть тоже может вкладывать из заемных).

    В общем, всё, что прямо сейчас может город, — это готовить стройплощадку под будущую ШМСД. Но и это немало. И, как говорится, капиталоемко. Чтобы было понятно: в 2022 году после всех корректировок бюджета туда загрузили 19,6 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций городскому АО «ЗСД» на подготовку территории именно для второго этапа трассы — от Витебского проспекта до Союзного.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: АО «ЗСД»
    Фото: коллаж / «Фонтанка.ру» / Региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга
    Фото: «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»

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