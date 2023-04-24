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    В Петербурге начинают готовить территорию под второй этап Широтной магистрали до Союзного проспекта. Под снос пойдут сотни зданий

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    АО «ЗСД» ищет подрядчика на подготовку территории для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Именно в рамках него должен появиться мост через Неву.

    Обновленное извещение о проведении конкурса было опубликовано в пятницу, 21 апреля. Максимальная стоимость скромная — 43,6 миллиона рублей. Это объясняется тем, что в техзадание пока попали только два участка по Витебской Сортировочной улице.

    Фото: скриншот сайта rgis.spb.ru
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    Срок выполнения работ — с момента подписания контракта до 30 сентября 2023 года. Это только часть территории, которую предстоит подготовить и на которой пойдет строительство второго этапа ШМСД от Витебского проспекта до Союзного; он включает в себя появление разводного моста через Неву в створе Фаянсовой улицы и подключение улицы Седова. Ранее проектная документация по нему получила положительное заключение главгосэкспертизы.


    Судя по приложенным документам, к сносу в рамках строительства приговорены сотни зданий и сооружений: в соответствующей главе более 400 наименований. Трасса пойдет от Витебской развязки на восток: эстакадой с южной стороны железной дороги над Бухарестской улицей. «После прохождения транспортного узла с подключением к улице Софийская и пересечения улицы Салова предусматривается разделение направлений и переход левой эстакады к северу от железнодорожной линии, — говорится в документах. — На участках пересечения Московской железной дороги и в транспортном узле на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицей Седова основной ход магистрали пройдет по раздельным эстакадам с обеих сторон от кольцевой железнодорожной линии. После прохождения узла на пересечении с Глухоозерским шоссе северная эстакада плавно перейдет на южную сторону от железной дороги и трасса магистрали проследует с южной стороны от нее, пересекая улицы 2-й Луч, Хрустальная, Стеклянная, проспект Обуховской обороны с выходом на мост через реку Неву».

    Фото: «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»
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    На правом берегу ШМСД пройдет над Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом, Зольной улицей и перспективным продолжением Союзного проспекта, где появится очередная развязка.

    Фото: АО «ЗСД»
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    Первым этапом ЩМСД является Витебская развязка ЗСД, которая должна быть сдана в 2024 году, третьим — участок от Союзного проспекта до административной границы Петербурга, а четвертым — до КАД. Общая стоимость четырех этапов, по оценкам чиновников, составит около 340 миллиардов рублей.


    Пятый и шестой этапы пойдут по территории Ленобласти — до Р-21 «Кола» и до автодороги Петербург — Колтуши.

    Фото: скриншот сайта rgis.spb.ru
    Фото: «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург»
    Фото: АО «ЗСД»

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    Комментарии 9

    Гость24 Апр 2023 в 23:29
    УРА!
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