В Петербурге начинают готовить территорию под второй этап Широтной магистрали до Союзного проспекта. Под снос пойдут сотни зданий

АО «ЗСД» ищет подрядчика на подготовку территории для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Именно в рамках него должен появиться мост через Неву. Обновленное извещение о проведении конкурса было опубликовано в пятницу, 21 апреля. Максимальная стоимость скромная — 43,6 миллиона рублей. Это объясняется тем, что в техзадание пока попали только два участка по Витебской Сортировочной улице.

Срок выполнения работ — с момента подписания контракта до 30 сентября 2023 года. Это только часть территории, которую предстоит подготовить и на которой пойдет строительство второго этапа ШМСД от Витебского проспекта до Союзного; он включает в себя появление разводного моста через Неву в створе Фаянсовой улицы и подключение улицы Седова. Ранее проектная документация по нему получила положительное заключение главгосэкспертизы.





Судя по приложенным документам, к сносу в рамках строительства приговорены сотни зданий и сооружений: в соответствующей главе более 400 наименований. Трасса пойдет от Витебской развязки на восток: эстакадой с южной стороны железной дороги над Бухарестской улицей. «После прохождения транспортного узла с подключением к улице Софийская и пересечения улицы Салова предусматривается разделение направлений и переход левой эстакады к северу от железнодорожной линии, — говорится в документах. — На участках пересечения Московской железной дороги и в транспортном узле на пересечении с Глухоозерским шоссе и улицей Седова основной ход магистрали пройдет по раздельным эстакадам с обеих сторон от кольцевой железнодорожной линии. После прохождения узла на пересечении с Глухоозерским шоссе северная эстакада плавно перейдет на южную сторону от железной дороги и трасса магистрали проследует с южной стороны от нее, пересекая улицы 2-й Луч, Хрустальная, Стеклянная, проспект Обуховской обороны с выходом на мост через реку Неву».

