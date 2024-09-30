Петербург потратит 26 млрд на Широтную магистраль в 2025 году

В проекте бюджета Петербурга на начало строительства II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения заложено 26 млрд рублей. Об этом 30 сентября сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.



По его словам, в эту сумму входят как мероприятия по инженерной подготовке территории, так и выкуп земельных участков. В 2026-м сумма примерно такая же, в 2027-м она снизится.

Напомним, концессионное соглашение на строительство этой платной магистрали от Витебского проспекта до КАД город может подписать до конца ноября с ООО «Широтная магистраль Северной столицы», сметная стоимость строительства — более 240 млрд.

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