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Город Петербург потратит 26 млрд на Широтную магистраль в 2025 году

Петербург потратит 26 млрд на Широтную магистраль в 2025 году

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1 комментарий

В проекте бюджета Петербурга на начало строительства II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения заложено 26 млрд рублей. Об этом 30 сентября сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

По его словам, в эту сумму входят как мероприятия по инженерной подготовке территории, так и выкуп земельных участков. В 2026-м сумма примерно такая же, в 2027-м она снизится.

Напомним, концессионное соглашение на строительство этой платной магистрали от Витебского проспекта до КАД город может подписать до конца ноября с ООО «Широтная магистраль Северной столицы», сметная стоимость строительства — более 240 млрд.

Подробнее об условиях концессии и о ценах на проезд читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
2
VKuser174198221
32 минуты
Интересно только одно- где Смольный возьмёт эти миллиарды? Что урежет? Чего мы лишимся?
Ганс-Дитрих Геншер
2 минуты
метро главное не стройте) бгг
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