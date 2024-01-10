Умер бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен

Ушёл из жизни Олег Виролайнен, несколько лет проработавший в администрации Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 января.

В 2003–2006 годах Виролайнен занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, а в 2006–2009 годах — председателя комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. Виролайнен — миллиардер и крупный бизнесмен. В число активов его семьи входили яхт-клуб «Восточный» (ООО «Плаза Нева»), «СБС-СЕРВИС», «Навигатор-СБС», получивший контракт на подготовку территории для Витебской развязки. В 2011 году получила известность транспортная модель строительства выделенной трамвайной линии, в разработке которой участвовал Олег Виролайнен. Предполагалось, что именно она будет использоваться на Московском проспекте, но конкурс в итоге отменили.