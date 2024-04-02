На Широтной магистрали решили вводить систему free-flow и экономить. Придется перепроектировать

Проект двух участков Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге придется менять за полмиллиарда рублей. Эту нужно, чтобы сократить затраты на строительство.



Конкурс на проектирование объявлен накануне, заказчик — АО «ЗСД». Речь идет об отрезке ШМСД от Витебской развязки ЗСД до Глухоозерского шоссе. В качестве цели указана оптимизация расходов на строительство, а также отражение в проекте системы free-flow, то есть безбарьерного проезда, при котором оплата списывается по транспондеру или по номеру машины. Выполнить перепроектирование надо до ноября.



«Фонтанка» рассказывала, что вопрос оптимизации расходов уже звучал на совещании с участием президента России Владимира Путина, а губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал цены концессионеров «космическими». Нынешнее перепроектирование проведут по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Подробнее о том, что будут менять и почему, — читайте скоро в материале «Фонтанки».