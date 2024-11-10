В Петербурге хотят ввести повышенные штрафы за неоплату проезда по платной дороге

В петербургский кодекс административных правонарушений планируют ввести штрафы для тех, кто не оплачивает проезд по платной дороге. Такой законопроект рассмотрит профильная — транспортная — комиссия в Законодательном собрании.

По данным «Фонтанки», законопроект дополняет КоАП статьей «несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Для физлиц предлагается штраф в 3 тысячи рублей, для юридических лиц — 30 тысяч.

О том, что регионы собираются в связи с передачей полномочий повышать штрафные санкции на частных дорогах на своей территории, уже сообщалось. На федеральных трассах действуют штрафы в 1,5 тысячи для легковых и 5 тысяч для грузовых машин.

Сейчас в Петербурге есть одна платная дорога — Западный скоростной диаметр, однако уже идет строительство Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что там будет реализован принцип free-flow, то есть автоматической оплаты без шлагбаумов по транспондеру или по номеру машины. Изменения в законодательстве под эту систему готовили на федеральном уровне.

При проектировании ШМСД в техзадании отдельно прописывали предложения по «борьбе с обманом и отказом в части оплаты проезда», так как с этой проблемой сталкиваются все платные трассы, включая ЗСД. Впервые в Петербурге безбарьерную оплату введут на Витебской развязке ЗСД.