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Город В Петербурге хотят ввести повышенные штрафы за неоплату проезда по платной дороге

В Петербурге хотят ввести повышенные штрафы за неоплату проезда по платной дороге

2 855
7 комментариев

В петербургский кодекс административных правонарушений планируют ввести штрафы для тех, кто не оплачивает проезд по платной дороге. Такой законопроект рассмотрит профильная — транспортная — комиссия в Законодательном собрании.

По данным «Фонтанки», законопроект дополняет КоАП статьей «несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог». Для физлиц предлагается штраф в 3 тысячи рублей, для юридических лиц — 30 тысяч.

О том, что регионы собираются в связи с передачей полномочий повышать штрафные санкции на частных дорогах на своей территории, уже сообщалось. На федеральных трассах действуют штрафы в 1,5 тысячи для легковых и 5 тысяч для грузовых машин.

Сейчас в Петербурге есть одна платная дорога — Западный скоростной диаметр, однако уже идет строительство Широтной магистрали скоростного движения. «Фонтанка» рассказывала, что там будет реализован принцип free-flow, то есть автоматической оплаты без шлагбаумов по транспондеру или по номеру машины. Изменения в законодательстве под эту систему готовили на федеральном уровне.

При проектировании ШМСД в техзадании отдельно прописывали предложения по «борьбе с обманом и отказом в части оплаты проезда», так как с этой проблемой сталкиваются все платные трассы, включая ЗСД. Впервые в Петербурге безбарьерную оплату введут на Витебской развязке ЗСД.

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Комментарии
8
tarakan
2 часа
Можно даже личные а/м тарифицировать как каршеринги, сел за руль, отдай нам денег. Потом, можно переходы сделать платными, опустил монетку в светофор - получи зелёный. Ну а там уже и до налога на воздух не далеко...
274715025
2 минуты
прям любимая тема нашего Дяди Саши,капремонт ,транспорт одно решение повысить,ну а дальше как у Крылова,как не садитесь в музыканты .......
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