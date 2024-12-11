В Приднестровье вводят чрезвычайное экономическое положение

Парламент Приднестровья утвердил указ президента непризнанной республики Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения (ЧЭП). Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба Верховного Совета в своем Тelegram-канале .

Причиной введения ЧЭП стало сокращение поставок российского природного газа по территории Украины. В Верховном Совете Приднестровья предупреждают, что при полном прекращении подачи газа Молдавская ГРЭС перейдет на уголь.

«Запасов хватит на 50 дней, что обеспечит электроэнергией жилые дома, социальные учреждения и предприятия первой необходимости», — уточняется в сообщении.

Для того чтобы преодолеть ЧЭП, предполагается проведение переговоров с Россией, Молдовой, а также другими странами по транзиту газа.