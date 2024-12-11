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Общество В Приднестровье вводят чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье вводят чрезвычайное экономическое положение

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17 комментариев

Парламент Приднестровья утвердил указ президента непризнанной республики Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения (ЧЭП). Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба Верховного Совета в своем Тelegram-канале.

Причиной введения ЧЭП стало сокращение поставок российского природного газа по территории Украины. В Верховном Совете Приднестровья предупреждают, что при полном прекращении подачи газа Молдавская ГРЭС перейдет на уголь.

«Запасов хватит на 50 дней, что обеспечит электроэнергией жилые дома, социальные учреждения и предприятия первой необходимости», — уточняется в сообщении.

Для того чтобы преодолеть ЧЭП, предполагается проведение переговоров с Россией, Молдовой, а также другими странами по транзиту газа.

Чрезвычайное экономическое положение ввели на срок 30 дней с возможностью продления.

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Приднестровье Чрезвычайное положение
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Комментарии
17
NPC
59 минут
Им пора с Эрдоганом договариваться.
Акакий Б.
1 час
По какой цене они покупали газ у России и насколько выше будет стоимость у других поставщиков?
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