В Приднестровье вводят чрезвычайное экономическое положение

Парламент Приднестровья утвердил указ президента непризнанной республики Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения (ЧЭП). Об этом в среду, 11 декабря, сообщает пресс-служба Верховного Совета в своем Тelegram-канале.
Причиной введения ЧЭП стало сокращение поставок российского природного газа по территории Украины. В Верховном Совете Приднестровья предупреждают, что при полном прекращении подачи газа Молдавская ГРЭС перейдет на уголь.
«Запасов хватит на 50 дней, что обеспечит электроэнергией жилые дома, социальные учреждения и предприятия первой необходимости», — уточняется в сообщении.
Для того чтобы преодолеть ЧЭП, предполагается проведение переговоров с Россией, Молдовой, а также другими странами по транзиту газа.
Чрезвычайное экономическое положение ввели на срок 30 дней с возможностью продления.
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