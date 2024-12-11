За уборкой снега и наледи в Петербурге проследит нейросеть

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга приспособит комплексы с нейросетью для контроля за соблюдением норм зимней уборки в городе. Они помогают следить за соблюдением правил благоустройства.

В Петербурге работает восемь мобильных комплексов с нейросетевой видеоаналитикой. Искусственный интеллект выявляет посторонние графические изображения, кондиционеры на фасадах, дорожные ямы и другие нарушения. А на зимний период 2024–2025 года в комплексах включат и фиксацию нарушений по уборке снега, сообщает 11 декабря пресс-служба ГАТИ.

Комплексы по-прежнему будут курсировать по 186 маршрутам. Но кроме всесезонных нарушений, будут фиксировать также наледь на фасадах нежилых зданий, сугробы, снежные накаты и неубранный снег на территориях муниципальных образований и частных территориях. На основе их данных будут направляться предостережения ответственным за уборку.