Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

зап.

 760мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Слышали несколько хлопков, потом увидели это». ЧП разбудило жителей Красногвардейского района

«Слышали несколько хлопков, потом увидели это». ЧП разбудило жителей Красногвардейского района

6 921
1 комментарий

В Красногвардейском районе Петербурга минувшей ночью 11 декабря больше часа тушили полыхающий грузовик. Огонь успел опалить рядом стоящие машины, клубы черного дыма наблюдали из других районов, очевидцы слышали хлопки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области, сигнал о пожаре на шоссе Революции, 68А, поступил в дежурную часть в 2:57. К прибытию спасателей в грузовом автомобиле сгорели сгораемые части, еще в трех грузовиках обгорели кабины.

Источник:

«Слышали несколько хлопков, потом увидели это», — написала читательница «Фонтанки», поделившись видео крупного пламени. Судя по кадрам, от мощного пожара высоко поднялись черные клубы дыма.

Источник:

К 4:21 огонь полностью потушили силами 15 спасателей на трех спецмашинах. Сведения о пострадавших не поступали.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Пожар Пожар в Петербурге Пожар авто
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
«Слышали несколько хлопков, потом увидели это». Не верю, что так написал читатель. Хлопок - это когда на стадионе гол забили. Когда громкий звук, а затем что-то загорается - это по другому называется
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12