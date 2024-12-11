«Слышали несколько хлопков, потом увидели это». ЧП разбудило жителей Красногвардейского района

В Красногвардейском районе Петербурга минувшей ночью 11 декабря больше часа тушили полыхающий грузовик. Огонь успел опалить рядом стоящие машины, клубы черного дыма наблюдали из других районов, очевидцы слышали хлопки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области, сигнал о пожаре на шоссе Революции, 68А, поступил в дежурную часть в 2:57. К прибытию спасателей в грузовом автомобиле сгорели сгораемые части, еще в трех грузовиках обгорели кабины.

«Слышали несколько хлопков, потом увидели это», — написала читательница «Фонтанки», поделившись видео крупного пламени. Судя по кадрам, от мощного пожара высоко поднялись черные клубы дыма.

Источник: читатель «Фонтанки»

К 4:21 огонь полностью потушили силами 15 спасателей на трех спецмашинах. Сведения о пострадавших не поступали.