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Общество Жуков обратился к Бастрыкину из-за блокировки фонограммы в фильме «Руки вверх!»

Жуков обратился к Бастрыкину из-за блокировки фонограммы в фильме «Руки вверх!»

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7 комментариев

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Ирине Подносовой с просьбой о помощи в судебных разбирательствах, касающихся прав на песни музыкального коллектива. Об этом в среду, 11 декабря, рассказал Жуков в своем телеграм-канале.

В письме, отправленном председателю СКР, солист музыкального коллектива просит помочь в борьбе с «произволом и самоуправством» гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Продюсер оформил уже более 10 заявлений о блокировке интернет-ресурсов, на которых размещены песни «Руки вверх».

Кроме того, после выхода фильма «Руки вверх» на стриминговых платформах компания супруги Черкасова подала иск к сервисам с требованием выплатить ей 10 миллионов рублей, так как якобы является правообладателем использованных произведений.

«На прошлой неделе он (Черкасов. — Прим. ред.) попытался „запретить“ фильм „Руки вверх!“ Фильм с огромным успехом прошел по всем кинотеатрам страны, собрав в прокате почти миллиард. Но стоило ему появиться на Кинопоиске, ОККО, Старте и других платформах, как вскоре подоспели иски от аффилированных с Черкасовым компаний», — пишет Жуков.

Между тем певец подал три иска в Арбитражный суд столицы с требованием признать права на произведения и фонограммы группы.

«Я хочу положить этому конец. Мне надоело терпеть и ждать», — заключил Жуков.

Напомним, 6 декабря Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров закрыть доступ к просмотру фильма «Руки вверх!» Причиной блокировки стало судебное разбирательство между певцом Сергеем Жуковым и бывшим продюсером группы «Руки вверх» Андреем Маликовым. Маликов утверждает, что права на популярные песни группы, в том числе «Крошка моя», «Чужие губы» и «Ну где же вы, девчонки?», принадлежали ему.

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Комментарии
7
cafap78
49 минут
Ну как же так, Георгий Константинович?!
282838445
1 час
Дайте ему денег, он с голода пухнет.
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