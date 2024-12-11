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Финансы Глава УФНС по Петербургу: обязанность по уплате НДС с 2025 года затронет 10% предпринимателей, работающих на УСН

Глава УФНС по Петербургу: обязанность по уплате НДС с 2025 года затронет 10% предпринимателей, работающих на УСН

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3 комментария

Обязанность уплаты НДС с 2025 года не затронет 90% предпринимателей Петербурга, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Об этом рассказал глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых на Петербургском налоговом форуме 11 декабря.

«Представителям бизнеса необходимо взвешенно просчитать варианты, определиться с режимами налогообложения, ставками и подать соответствующее уведомление», — сказал он. ФНС со своей стороны определила круг налогоплательщиков, которые подходят под изменение условий, будет проводить мониторинг дальнейших решений, добавил Гнедых.

По словам главы УФНС, в Петербурге действуют 206 тысяч юрлиц, 222 тысячи ИП, 6,6 млн физических лиц и 787 тыс. самозанятых. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысили 3 трлн рублей и будут в конце года на уровне 3 трлн 250 млрд рублей, это на 18% выше, чем в прошлом году. Из них 1,072 млрд поступило в федеральный бюджет, 1,043 млрд — в бюджет Петербурга, 903 млн — страховые взносы. Всего за год ожидаются поступления в размере 3,25 млрд рублей.

С 1 января 2025 года вводится налог на добавленную стоимость для плательщиков УСН. Вновь созданные предприятия и ИП, а также те, чьи доходы не превысили 60 млн рублей в год, освобождаются от НДС. Для остальных ставка будет прогрессивной: при доходах от 60 до 250 млн рублей включительно бизнес сможет выбрать ставку 5%, при доходах свыше 250 до 450 млн рублей включительно — 7%. Но предприниматели, использующие такие ставки, потеряют право на вычет НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. Компании с доходом от 60 до 450 млн рублей включительно будут платить стандартные ставки налога в обязательном порядке, но получат возможность уменьшать сумму налога к уплате на НДС, который предъявили поставщики.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
58 минут
По углам уже метут. Это даже хорошо.
Гость
1 час
Важно производство ускорить.
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