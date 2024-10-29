Без налога на прибыль, но с НДС. Как будет работать налоговая реформа для малого бизнеса в Петербурге?

Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»







Налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2025 года, изменит ряд условий для малого бизнеса. В Петербурге 55 тысяч предприятий и ИП смогут перейти с основного на упрощенный налоговый режим, ожидают в УФНС по Северной столице. В городском правительстве предпочитают говорить не о снижении (или росте) доходов в результате такой миграции, но о перераспределении. Но те, кто уже работает на «упрощенке», ожидают новых сложностей и роста расходов на ведение бухгалтерии.

Что изменится в результате налоговой реформы

С 1 января 2025 ставка по налогу на прибыль увеличивается с нынешних 20 до 25%. При этом в федеральный бюджет в 2025–2030 годах пойдет 8% (сейчас 3%). В региональный бюджет, как и сейчас, поступит 17%.

Одновременно расширится круг тех, кто вместо налога на прибыль сможет применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Использовать спецрежим можно предприятиям и ИП, у кого:

— доходы не превысили 337,5 млн рублей за девять месяцев 2024 года (ранее лимит был — 112,5 млн рублей), остаться на упрощенке можно, если доходы не превысили 450 млн рублей за целый год (прежняя планка — 265,8 млн рублей);

— остаточная стоимость основных средств составляет 200 миллионов рублей (ранее было 150 миллионов рублей);

— средняя численность работников составляет не более 130 человек (ранее было 100 человек);

— бизнес не связан с видами деятельности, которые не могут применять УСН (банки, страховые компании, ломбарды, инвестиционные фонды, нотариусы и другие).

Подать заявку о переходе можно до 31 декабря 2024 года. По оценке УФНС по Петербургу, всего в Северной столице перейти с общего режима на «упрощенку» смогут 55 тысяч налогоплательщиков — предприятий и ИП. Но такой переход — это право, а не обязанность предпринимателя.

Важно: в общем случае при утрате права на УСН и переходе на общую систему налогообложения вернуться обратно на УСН можно не ранее, чем через год. Но на утративших право на УСН в 2024 году это ограничение не действует.

Какой налог с доходов будет платить бизнес на УСН?

С 1 января 2025 года для бизнеса на «упрощенке» применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Повышенные ставки, которые с 2021 года действовали при превышениях лимитов по доходам и числу персонала, отменяются. Соответственно, по новым правилам, если компания выйдет за установленные пределы, она должна будет перейти на общую систему налогообложения.

Налоги от плательщиков УСН идут в региональный бюджет, и власти субъектов имеют право снижать ставки. Например, сейчас в Петербурге платить ставку 1% от доходов и 5% при схеме «доходы минус расходы» имеют право ИТ-компании. В 2025 году предлагается такую льготу предоставить всем малым технологическим компаниям, работающим на УСН.

Планируется, что ставку 7% по схеме «доходы минус расходы» в 2025 в Петербурге смогут платить те предприятия и ИП, кто не имеет долгов перед налоговой и платит работникам зарплату не меньше регионального МРОТ.

Кому положены налоговые льготы на общей системе налогообложения?

Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, в 2025–2030 годах будут платить 5% от прибыли в федеральный бюджет (сейчас ставка 0%). В региональный бюджет, как и сейчас, ИТ-компании не будут платить ничего.

Власти субъектов имеют возможность обнулить региональную часть налога на прибыль для малых технологических компаний. Правительство Петербурга собирается воспользоваться этой опцией. Подробнее о том, кто может воспользоваться льготой, читайте здесь.

При этом власти Петербурга намерены отменить пониженную региональную ставку по налогу на прибыль для организаций, которые производят компьютеры и другую электронику.

Какой НДС будет платить бизнес на УСН в 2025 году

Еще одним важным пунктом налоговой реформы станет введение налога на добавленную стоимость для плательщиков УСН. Сейчас такие предприятия и ИП не платят НДС.

Вновь созданные предприятия и ИП, а также те, чьи доходы не превысили 60 млн рублей в год, освобождаются от НДС.

Для остальных ставка будет прогрессивной: при доходах от 60 до 250 млн рублей включительно бизнес сможет выбрать ставку 5%, при доходах свыше 250 до 450 млн рублей включительно — 7%. Но предприниматели, использующие такие ставки, потеряют право на вычет НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. При этом такой бизнес при желании сможет работать на общей ставке, пользуясь правом на вычет.

Компании с доходом от 60 до 450 млн рублей включительно будут платить стандартные ставки налога в обязательном порядке, но получат возможность уменьшать сумму налога к уплате на НДС, который предъявили поставщики.

Напомним, ставка 0% установлена для гостиничного бизнеса (услуги по предоставлению мест для временного проживания), а также для туроператоров (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года), предприятий, оказывающих услуги по международной перевозке, ресторанного бизнеса (при годовом обороте не более 2 млрд рублей и соблюдении некоторых других условий), а также применяется при реализации товаров на экспорт.

Ставка 10% установлена, к примеру, для реализации некоторых продовольственных товаров, товаров для детей, печатных изданий и книжной продукции, медицинских товаров.

Ставка 20% применяется в остальных случаях.

Что еще важно знать об уплате НДС на упрощенке?

Как следует из методических рекомендаций, опубликованных ФНС в конце октября,

сообщать ФНС о выборе не нужно: она все узнает из декларации по НДС.

Пределы освобождения от НДС и применения пониженных ставок будут рассчитываться по тем же правилам, которые применяются для расчета налога по УСН — кассовым методом, то есть после поступления денег от покупателей и заказчиков.

Выбрав ставку, надо применять ее ко всем продажам. Например, гостиница не сможет использовать нулевой НДС для услуг проживания, а для прочих доходов специальную ставку 5 или 7%. Она должна либо использовать нулевой НДС для услуг проживания, а для остальных 10 или 20%, либо применять ко всем услугам специальную ставку.

При ввозе товаров в РФ освобождение от НДС не действует, как и сейчас.

При выборе ставки бизнесу нужно учитывать не только свои доходы, но и то, какие операции он чаще всего проводит. В некоторых случаях уплата НДС по ставке 20% и возможность принимать к вычету «входной» НДС может быть выгоднее, чем ставка 5% или 7%, но без вычета. Как правило, если основными покупателями являются организации и ИП — плательщики НДС, то выгоднее выбрать общую ставку с правом на вычет. Если же основные покупатели — физические лица и существенная доля затрат — без НДС, выгоднее выбрать специальную ставку.

Если бизнес выбрал специальную ставку НДС 5 или 7%, ее надо применять минимум 12 последовательных кварталов, то есть три года. Досрочно прекратить применение пониженной ставки можно только при превышении лимитов или, наоборот, если доход упал ниже планки, при которой применяется действующая ставка.

Плательщик УСН с доходом свыше 60 млн рублей в год обязан выставить покупателю счет-фактуру. Для покупателя это основание для применения вычетов по НДС. Если товары освобождены от НДС, счет-фактуру составлять не надо.

При розничной продаже счет-фактуру выставлять не надо. Но ставку и сумму НДС надо печатать в кассовом чеке. Кроме того, раз в месяц или квартал надо составить бухгалтерскую справку с общей суммой облагаемых операций и зарегистрировать ее в книге продаж.

Как оценивает нововведения власти и бизнес

Если все предприниматели Петербурга, которым станет доступным переход на УСН, воспользуются опцией, это перераспределит порядка 11 млрд рублей, отметила глава комитета финансов Светлана Енилина. Но потерь для бюджета чиновники не ждут: то, что поступило бы в виде налога на прибыль, придет в региональную казну в виде налога по УСН. Федеральный бюджет доберет свое за счет НДС, которые начнут платить «упрощенцы».

Однако, по мнению самих предпринимателей, высказанному в ходе конференции «Модернизация налоговой системы», которая состоялась 16 октября в Петербурге, даже при применении специальной ставки НДС или нулевой общей ставке введение НДС усложнит их жизнь: надо будет выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж и в электронном виде сдавать декларации по НДС. Для небольших компаний и ИП, которые не имеют штатного бухгалтера или пользуются услугами специалиста на аутсорсинге, это станет дополнительными издержками.

Впрочем, есть и те, кто приветствует введение НДС для упрощенцев. Многие малые предприятия, особенно промышленники, просили разрешить использовать НДС, так как без этого крупные компании отказывались с ними работать, а у налоговой возникали вопросы, рассказал в ходе конференции исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Управляющий партнер адвокатского бюро «СиТиЭл» отметил, что проблема характерна для сферы гособоронзаказа. По его словам, до этого было непонятно, должно ли предприятие, работающее на упрощенной системе налогообложения, получить всю сумму госконтракта, который рассчитан с НДС, или заказчик должен уменьшить выплату на сумму налога. Есть разные решения судов на этот счет, добавил он. Впрочем, есть и те, кто для избавления от НДС думает о дроблении бизнеса на компании с оборотом менее 60 млн рублей.

«Молодые люди хотят в бизнес, но не хотят отчетов», — отметил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «Само занятие бизнесом предполагает риск», — парировал глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых. Но, по его словам, «в светлом будущем» жизнь бизнеса наладится благодаря цифровизации. Принятие закона об обязательном электронном счете-фактуре позволит также внедрить электронную книгу учета покупок и продаж, а система ФНС сможет автоматически выдать декларацию в электронном виде, которую налогоплательщику останется только подписать и сдать, пояснил Александр Гнедых.