В Смольном предлагают обнулить городскую часть налога на прибыль для малых технологических компаний

Власти Петербурга хотят внести изменения в закон о налоговых льготах, следует из проекта, опубликованного на днях на портале антикоррупционной экспертизы. Документ предлагает установить нулевую ставку по городской части налога на прибыль с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года для так называемых малых технологических компаний.

Льгота предоставляется при соблюдении нескольких условий. Во-первых, такое предприятие должно относиться к обрабатывающим производствам (за исключением производства алкогольных напитков), вести деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, научных исследований и разработок, причем доходы от профильной деятельности должны занимать не менее 70% от общей выручки. С даты государственной регистрации организации должно пройти не более пяти лет, а среднемесячный доход работников должен быть выше минимальной заработной платы в Петербурге.

С января 2025 года общая налоговая ставка по налогу увеличивается с 20 до 25 процентов. Из них 8% в 2025–2030 годах будут зачисляться в федеральный бюджет.

Если малая технологическая компания работала в Петербурге по упрощенной системе налогообложения, для нее сохранится ставка 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Реестр малых технологических компаний ведет Минэкономразвития. Ранее власти Петербурга поставили перед собой цель увеличить к 2030 году выручку таких предприятий в семь раз раз по сравнению с уровнем 2023 года.

Предлагаемые в проекте изменения также отменяют пониженную региональную ставку по налогу на прибыль для организаций, которые производят компьютеры и другую электронику.

Кроме того, они увеличивают налог для букмекерских контор с 3 до 10 млн рублей за один процессинговый центр интерактивных ставок и приводят ряд других городских законов о налогах в соответствие с федеральным законодательством.