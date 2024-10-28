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Бизнес Город 55 тысяч налогоплательщиков Петербурга смогут перейти на УСН в 2025 году. Они перестанут платить налог на прибыль

55 тысяч налогоплательщиков Петербурга смогут перейти на УСН в 2025 году. Они перестанут платить налог на прибыль

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55 тысяч налогоплательщиков Петербурга смогут перейти с общей системы налогообложения на упрощенную в результате налоговой реформы. Об этом сообщила в ходе заседания бюджетно-финансового комитета Петербурга заместитель руководителя городского УФНС России Ольга Цень 28 октября.

«По оценке управления, потенциально смогут воспользоваться возможностью перехода на УСН порядка 55 тысяч налогоплательщиков», — сказала она. Для этого нужно подать уведомление не позднее 31 декабря 2024 года, добавила Ольга Цень.

Глава комитета финансов Петербурга Светлана Енилина подтвердила, что часть петербургских налогоплательщиков перейдет с основной на упрощенную систему налогообложения, перестав таким образом платить налог на прибыль организаций, но начнут платить НДС.

В результате такой миграции перераспределится 11 млрд рублей, сказала она, отвечая на вопрос депутата Ирины Ивановой о потерях для бюджета. Такие компании перестанут платить налог на прибыль, но зато начнут платить налог по УСН в региональный бюджет и НДС — в федерльный. Это сбалансирует поступления, отметила чиновник.

С начала 2025 года ставка налога на прибыль увеличится до 25%. Но лимит по выручке для плательщиков УСН расширен с действующих 265,8 млн до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств — со 150 млн до 200 млн рублей. При этом компании и ИП на упрощенной системе налогообложения станут плательщиками НДС. При доходах не более 60 млн рублей в год компании освобождаются от НДС, при доходах свыше 60 до 250 млн рублей включительно — будут платить по ставке 5%, при доходах свыше 250 до 450 млн рублей включительно — 7%. При этом они потеряют право на вычет НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. Также компании с доходом от 60 до 450 млн рублей включительно могут платить стандартные ставки стандартные ставки налога 10 или 20%, сохранив возможность уменьшать сумму налога к уплате на НДС, который предъявили поставщики.

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