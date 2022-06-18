Собчак, Цыпкин и другие блогеры назвали «Арктику» лучшим арт-проектом ПМЭФ-2022

Известные блогеры выбрали арт-проект «Погружаясь в Арктику» лучшим на ПМЭФ-2022. Про вирусную инсталляцию «Газпром нефти» в форме куба с самой большой 3D—моделью моржа в мире написали уже сотни Telegram—каналов. Фонтанка показала ее первой и теперь собрала впечатления зрителей, которые за четыре дня форума рассмотрели Арктику из космоса, под водой и даже попробовали на вкус.



Фонтанка показала ее первой и теперь собрала впечатления зрителей, которые за четыре дня форума рассмотрели Арктику из космоса, под водой и даже попробовали на вкус.

Ксения Собчак в своем канале поделилась эксклюзивным видео со входа в ледяной куб перед открытием форума, проанонсировав инсталляцию как одну из самых красивых.



«Одним из самых красивых павильонов ПМЭФ в соцсетях называют площадку от «Газпром нефти». Этот «ледяной куб» — арт-проект «Погружаясь в Арктику». Например, там есть инсталляция с морскими животными, которую «оживляет» технология 3D Naked Eye. Она создает ощущение объема без соответствующих очков», — также отметил Telegram-канал Daily Storm.



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О необычном рекорде ПМЭФ-2022 рассказал канал «Антиглянец»: «Все пишут про красивый «ледяной» куб «Газпром нефти» на ПМЭФ, а мы хотим просто зафиксировать рекорд. Авторы так старались удивить креативом, что случайно создали самую большую в мире 3D-модель моржа, да еще и с лицевой анимацией. Усы трепещут, как настоящие».



В числе зрителей арктической инсталляции заметили и официального представителя МИД России Марию Захарову.



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Во время экскурсии по арт-проекту журналисты встретили и писателя Александра Цыпкина, который рассматривал трехмерного морского единорога — нарвала. «Это, конечно, очень круто. Кроме шуток, я привык что «Газпром нефть» — это всегда какие-то крутые инновации. Но это прям так... зависаешь!» — рассказал он о своих впечатлениях.

Внутрь «ледяного» куба заглянул автор Telegram-канала «Mash на Мойке», который смог продегустировать вкусы Арктики. Как оказалось, за стенами инсталляции помимо деловых зон открылся арктический бар — это коллаборация «Газпром нефти» с питерским El Copitas Bar, самой титулованной барной командой Восточной Европы.



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На стенде арт-проекта «Погружаясь в Арктику» гостей угощали авторскими арктическими коктейлями. В меню только безалкогольные напитки по «заполярным» рецептам. Основные ингредиенты: крупный лед, клюква, голубика, морошка и другие северные ягоды. Это место «Mash на Мойке» назвал «самым большим соблазном всех журналистов, которые поехали отрабатывать ПМЭФ».



О необычном гастрономическом проекте «Газпром нефти» рассказала и Надежда Стрелец — ведущая популярного канала «Стрелец-молодец».



«Самый красивый стенд на ПМЭФ — «Газпром нефти». Особенно на фоне антикризисных пространств других организаций. Вообще «Газпром» в отсутствие всего «Яндекса» и таких хедлайнеров, как Греф, полностью захватил лидерство на этом ПМЭФ», — отметила она.



Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» вышел с подборкой нарядов участниц ПМЭФ-2022, предложив читателям выбрать лучший наряд: «Судя по цветам нарядов на ПМЭФ, белая Арктика — тренд сезона. Как экономический, так и дизайнерский. А вы нынче уралочка в коктейльном платье или нефтяночка в худи? Выбираем дресс-код в арктический бар «Газпром нефти».



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Отметили арктический арт-проект и экологи. Канал «Экологиня» рассказал про ученых, которые помогали дизайнерам создавать реалистичные модели обитателей северных морей. «Шлют мне стенд «Газпром нефти» с ПМЭФа, говорят, один из самых красивых на форуме. Это стрит-арт-проект «Погружаясь в Арктику», созданный совместно с экологами, инженерами и полярниками, чтобы изображения арктических животных были максимально правдоподобными», — написала автор.



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