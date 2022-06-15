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    ПМЭФ 2022: Показываем самые необычные стенды

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    ПМЭФ2022

    Говорящая сода, морж и робот «Дуняша»: показываем самые необычные стенды ПМЭФ-2022

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    7 комментариев

    Участники ПМЭФ-2022 и в этом году творчески подошли к оформлению своих стендов. Гости форума могут сыграть в игру с говорящей «Содой», заказать кофе роботу «Дуняше» и сыграть с другим обладателем искусственного интеллекта в «1°С-бол».

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    Говорящая упаковка «Соды» в виде изображения на экране приветствует гостей на стенде Башкортостана и Башкирской содовой компании. Маскот предлагает сыграть с ним в игру на выбор: устроить танцевальный батл, собрать интеллектуальный химический пазл и отгадать загадки о соде. Корреспондент «Фонтанки» проверил на себе: уровень сложности — высокий.

    «Фонтанка.ру»

    На стенде компании «1°С» предлагается сыграть в игру вместе с роботом. Суть — набрать как можно больше очков, переместив шары в лунки. Игру назвали скромно «1°С-бол». Если хладнокровная машина вас обыграла, можно запить поражение горячим кофе, которое сделает более приятная в общении пышногрудая красотка «Дуняша». Она тоже робот.

    «Фонтанка.ру»

    Что касается эстетики, на стенде «Уралкалия» можно сфотографироваться на фоне традиционной цветочной мозаики. В этом году компания выбрала экологическую тему. Близка к этому оказались и «Газпром нефть». Компания представила арт-проект «Погружаясь в Арктику». Это гигантский «ледяной» куб, на котором показывают картины из мира Крайнего Севера и его морских обитателей.

    «Газпром нефть»

    Как и в прошлом году, на форуме присутствуют стенды Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.

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    ПМЭФ-2022 пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня. Главная тема форума звучит как «Новый мир — новые возможности». Пленарное заседание с участием президента Владимира Путина запланировано на 17 июня.

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    Комментарии (7)

    своих не бросаем
    кашпировского не хватает с заряженной водой
    kоt-obormot
    Дуняшу, я так понимаю, из Китая заказали, с алишки.
    непонятливый
    А как же забыли про таксу,которую Рогозин в ведре топил?
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