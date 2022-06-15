Говорящая сода, морж и робот «Дуняша»: показываем самые необычные стенды ПМЭФ-2022

Участники ПМЭФ-2022 и в этом году творчески подошли к оформлению своих стендов. Гости форума могут сыграть в игру с говорящей «Содой», заказать кофе роботу «Дуняше» и сыграть с другим обладателем искусственного интеллекта в «1°С-бол».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Говорящая упаковка «Соды» в виде изображения на экране приветствует гостей на стенде Башкортостана и Башкирской содовой компании. Маскот предлагает сыграть с ним в игру на выбор: устроить танцевальный батл, собрать интеллектуальный химический пазл и отгадать загадки о соде. Корреспондент «Фонтанки» проверил на себе: уровень сложности — высокий.



«Фонтанка.ру»

На стенде компании «1°С» предлагается сыграть в игру вместе с роботом. Суть — набрать как можно больше очков, переместив шары в лунки. Игру назвали скромно «1°С-бол». Если хладнокровная машина вас обыграла, можно запить поражение горячим кофе, которое сделает более приятная в общении пышногрудая красотка «Дуняша». Она тоже робот.

«Фонтанка.ру»

Что касается эстетики, на стенде «Уралкалия» можно сфотографироваться на фоне традиционной цветочной мозаики. В этом году компания выбрала экологическую тему. Близка к этому оказались и «Газпром нефть». Компания представила арт-проект «Погружаясь в Арктику». Это гигантский «ледяной» куб, на котором показывают картины из мира Крайнего Севера и его морских обитателей.



«Газпром нефть»

Как и в прошлом году, на форуме присутствуют стенды Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



